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Решение принято: Украина получит от США $200 млн на оборону и безопасность

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Соединенные Штаты выделят Украине $200 млн на усиление безопасности и обороны в 2018 бюджетном году.

Как сообщили в пресс-службе Посольства Украины в США, средства будут выделены по линии Пентагона.

"(Решение о выделении средств) свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии российской агрессии и является признанием того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны, свидетельством чего, в частности, является введение в действие президентского Закона "О национальной безопасности", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что структуры Министерства обороны США начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Facebook отметила, что предоставление помощи свидетельствует о неизменности позиции США.

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"И дальше работаем над усилением нашей армии и сектора безопасности... Только что говорила с нашим послом в США Валерием Чалым (Valeriy Chaly), который в тесном контакте со всеми американскими институтами. Позиция США по вопросам территориальной целостности и суверенитета Украины неизменна. Крым и Донбасс - это Украина. РФ выполнять минские соглашения. Точка", - подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая Конгресс США одобрил выделение Украине в 2019 году военной помощи в размере $250 млн.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтвооружения
Персоны
Ирина ГеращенкоСвятослав Цеголко
Место
США
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Иванов Илья
Иванов Илья
Вот и отлично.Трамп не царь кацапы.не как у вас.по кухня шушукатся никто не будет.будем воевать.
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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
Иванов Илья, так,Трамп не ферзь і події у Світі не вкладаються у шахові етюди:народні маси і нації-не пішаки.
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