Решают в обход Украины? В Европе раскрыли план по спасению Донбасса

Запад не сможет решить вопрос Донбасса, потому что Европа готова поддерживать Украину, но не воевать вместо нее.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал глава берлинского офиса Европейского Совета по международным отношениям Йозеф Яннинг.

"Я не считаю, что Запад пытается решить вопрос Донбасса и Крыма в обход Украины. Я думаю, что Запад не сможет решить вопрос Донбасса. Европейская позиция заключается в расширении санкций против России. Мы делаем это каждые шесть месяцев – идут дебаты и принимаются решения. Но европейские лидеры знают, что не в их силах разрешить этот конфликт. Что-то надо сделать между Украиной и Россией. Украина в слабой позиции, а Россия в сильной. Поэтому европейский подход - организовать шаги, чтобы разрешить конфликт", – сообщил он.

Яннинг добавил, с европейской точки зрения Минские соглашения направлены на то, чтобы вообще остановить боевые действия и позволить Украине сконцентрироваться над другими вопросами в политической повестке дня.

"Но таким образом проблему Донбасса не решить, потому что нет политической воли с обеих сторон. Вопрос Донбасса нельзя решить военным путем, потому что Украина не сможет выиграть бой – ситуация только ухудшится. Европейская позиция, как видите, - поддерживать Украину, а не воевать вместо нее", – заключил он.

Донецк

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G-20 просили российского коллегу Владимира Путина способствовать реальным сдвигам по Минским договоренностям, а они в свою очередь готовы поэтапно отменять санкции против России.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!