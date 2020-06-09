Президент Молдовы Игорь Додон обвинил бывшего "главного олигарха" страны Владимира Плахотнюка и его союзника Илана Шора в стремлении захватить власть в стране.

Это обвинение вновь возвращает нас к временам, когда оппозиция называла Молдову "захваченным государством". Захваченным, разумеется, олигархом Плахотнюком, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Додон сделал это заявление в первую годовщину "свержения олигархического режима" и подчеркнул, что это свержение стало возможным благодаря "парламентским партиям, гражданам, которые их морально поддержали, и внешним партнерам, которые твердо заявили, что не будут больше терпеть злоупотребления олигархической власти".

Президент Молдовы Игорь Додон

Это очень точная характеристика событий. Действительно, 8 июня 2019 года была сформирована – фактически в самый последний момент перед возможным роспуском парламента страны – коалиция пророссийских социалистов и прозападного блока. Однако создание этой коалиции было бы невозможно без фактической договоренности Соединенных Штатов, России и Европейского Союза. Будущие партнеры не хотели договариваться, а Плахотнюк не хотел уступать. Перед созданием коалиции, когда стало ясно, что на Додона не действуют аргументы российского вице-премьера Дмитрия Козака, молдавского президента вызывали "на ковер" к Владимиру Путину. Европейские дипломаты работали с будущим премьером Молдовы Майей Санду. А американский посол в Кишиневе Дерек Хоган посетил штаб-квартиру Плахотнюка – после чего олигарх немедленно отправился в эмиграцию.

Спустя несколько дней после начала этих захватывающих перемен я предупредил в интервью молдавской службе Радио Свободная Европа, что "из захваченного государства Республика Молдова вполне может через несколько месяцев стать уже демонтированным государством" и напомнил, что "Дмитрий Козак, и тесно связанный с ним и, очевидно, зависимый от него Игорь Додон не скрывают своих намерений относительно дальнейшей судьбы государства Республики Молдова. Эти намерения можно охарактеризовать одним очень простым словом: демонтаж государственности Республики Молдова". Тогда эти прогнозы воспринимались в Кишиневе с явным недоумением – как и осторожная позиция Киева и Бухареста. Любое напоминание о том, что победа над олигархом была бы невозможной без поддержки из Кремля воспринималось чуть ли не как поддержка олигархии.

Спустя год не нужно объяснять, кто был тогда прав. Игорь Додон фактически узурпировал власть в стране – при этом без всякой коалиции, она ему оказалась просто не нужна. Прозападные силы вытеснены в оппозицию. Российское влияние усиливается. Кризис продолжается. При этом – и тут Додон прав – для отстранения от власти в Молдове пророссийских сил, которые представляют меньшинство ее населения, не обойтись без поддержки политиков, которые связаны с олигархами.

Украину может ожидать та же незавидная судьба. Молдова – это только репетиция нашего будущего. Наша страна ускоренными темпами приближается к ошеломляющему политическому и экономическому кризису. И выход из этого кризиса потребует деолигархизации Украины – по крайней мере, когда мы говорим об олигархах, которые оказывают сейчас решающее влияние на решения Владимира Зеленского.

Вопрос только в том, в союзе с кем будет осуществлять эту деолигархизацию слабеющий президент. И если уж совсем просто – кому он отдаст реальную власть в Украине, Петру Порошенко или Виктору Медведчуку. Никакого другого политического выбора у Украины нет – какими бы ни были иллюзии моих уважаемых читателей.

При этом нужно понимать, что от этого выбора Зеленского будет зависеть не только его будущее, но и будущее Украины. Наша страна либо продолжит свой путь в цивилизованный мир, либо станет очередным "демонтированным государством" под российским влиянием, вплоть до поглощения Россией. Это и есть возможные сценарии нашего ближайшего будущего.