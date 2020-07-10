Рэпер и исполнитель хип-хопа Канье Уэст объявил, что намерен выставить свою кандидатуру на пост президента США. Самое интересное — его предвыборная программа (из интервью Forbes)

Своим кандидатом на пост ⁠вице-президента Канье выбрал Мишель Тидбол, 57-летнюю проповедницу и "библейского тренера по личностному росту". Он уже заручился поддержкой своей супруги Ким Кардашьян и основателя Space X Илона Маска – их обоих он объявил своими советниками, а Маска в случае победы планирует сделать "главой нашей космической программы".

Канье ставит под вопрос эффективность вакцинации, называя прививки "отметиной зверя". В интервью Forbes он отметил, что "так много наших детей были привиты и парализованы… Так что, когда говорят, что справиться с ковидом поможет вакцина, я отношусь к этому крайне настороженно". Уэст также поддерживает популярную конспирологическую теорию: "Они хотят всех нас чипировать – сделать с нами все возможное, чтобы мы не попали в рай".

Рэпер занимает пролайферскую (против абортов) позицию, потому что "чтит сказанное в Библии". "Все эти программы попали в наши города с помощью белых националистов для выполнения работы дьявола".

Канье хочет сделать молитвы в школах обязательными. "Восстановить в Божьей стране страх перед гневом Его и любовь к Нему во всех школах и организациях – тогда снизится страх и любовь ко всему остальному. Убрать молитвы и Господа из школ – таков был дьявольский план, поэтому уровень самоубийств у наших детей как никогда высок. Этот план означает больше наркотиков, больше смертей и суицидов".

Канье против смертной казни. "Не убий".

Рэпер намеревается покончить с жестокостью полиции, но напоминает, что "полицейские тоже люди". Он считает себя одним из немногих чернокожих, кто может открыто говорить об этом.

Пока что Уэст недостаточно разобрался с налогообложением в США, но обещает "провести исследование с самыми компетентными экспертами, которые служат Богу, и выработать лучшее решение по этому вопросу".

Также у Уэста нет своего видения внешней политики страны. "Я нацелен на защиту Америки с помощью нашей великой армии. Давайте сначала сфокусируемся на себе". Хотя некоторые представления у него все же имеются: он не скрывает своей любви к Китаю и не винит их в пандемии. "Это не вина Китая и китайцев. Они тоже Божьи люди".

Еще один приоритет в его внутренней политике – "избавиться от химикатов. В нашем дезодоранте, зубной пасте – во всем, где они мешают нам служить Богу". Насчет лечения коронавируса он также высказался вполне однозначно: "Мы молимся. Нам просто нужно перестать делать вещи, которые злят Бога".

"Когда я стану президентом, давайте повеселимся. Забудем все эти разговоры о расизме, выделим каждому 40 акров земли и мула – такой вот план. – Именно Бог назначает президента США. Выиграю ли я гонку в 2020-м или 2024-м – на все воля Божья".

В интервью Forbes Канье упомянул Бога и дьявола 19 и 4 раза соответственно