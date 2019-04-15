Реликвии Нотр-Дама в огне: стало известно о судьбе произведений искусств

Священные христианские реликвии, которые хранились в Соборе Парижской Богоматери во Франции, не пострадали в результате масштабного пожара, который вспыхнул в Нотр-Даме 15 апреля.

Речь идет о Терновом Венце, части Креста, с которого сняли Иисуса, и гвозде от его распятия, передает Daily mail. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Реликвии были получены из Византии в 1238 году и привезены в Париж королем Людовиком IX.

Не пострадали и статуи двенадцати апостолов, которые украшали крышу Нотр-Дама. Их сняли за несколько дней до этого в ходе реставрационных работ.

AFP

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее в сети появилось видео обрушения шпиля и крыши Нотр-Дам-де-Пари.

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