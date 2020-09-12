Рекорд зараженных в Украине и рецепт ООН борьбы с COVID-19: статистика на 12 сентября. Обновляется
По состоянию на утро субботы, 12 сентября, коронавирус в мире поразил уже более 28,6 млн человек. В Украине опасной болезнью заболели 151 859 человек, 3 103 новых случаев было обнаружено 12 сентября, что стало рекордным показателем.
Тем временем в ООН заявили, что остановить пандемию удастся только тогда, когда мировое сообщество обеспечит одинаковый доступ к вакцинам от COVID-19.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 151 859 человек. Умерли 3 148 пациентов, выздоровели – 68 346.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,6 млн), Индия (больше 4,6 млн) и Бразилия (более 4,2 млн).
Ученые из Сингапура разработали специальную систему датчиков, которая способна выявлять признаки заражения коронавирусом.
Главное за 12 сентября:
10:51 – Министр здравоохранения Украины Максим Степанов забил тревогу из-за рекордного показателя смертности от коронавируса в Украине – 72 украинца умерли за прошедшие сутки. Глава Минздрава призвал граждан соблюдать установленные правила безопасности.
10:50 – За сутки в России выявили 5 488 новых случаев коронавируса. Скончались 119 человек. Из больниц выписано 5 428 человек.
10:48 – Министерство здравоохранения Украины собирается внести изменения в перечень ограничений, которые действуют для "красной" и "оранжевой" зон карантина.
10:24 – Минздрав показал статистику распространения COVID-19 по областям Украины.
09:59 – За прошедшие сутки в Одесской области коронавирус обнаружили у 225 человек, семь пациентов скончались.
09:58 – В Грузии снова зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса: 157 выявленных заболевших за сутки.
09:20 – В Украине официально подтверждено 151 859 случаев заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки в стране было выявлено 3 103 новых больных. Между тем смертность от коронавируса возросла до3 148 человек (+72 за сутки). Вместе с тем уже68 346 пациентов (+ 1 341 за сутки) полностью побороли болезнь.
09:10 – В Киеве по состоянию на 12 сентября обнаружен 16 951 случай COVID-19. За минувшие сутки заболевание нашли у 428 жителей столицы, что стало новым антирекордом.
08:49 – Институт Роберта Коха в Германии сообщил о 1 630 новых случаев коронавируса в стране и пяти смертях за сутки.
08:47 – Впервые с 15 марта Агентство общественного здравоохранения Канады сообщило о нулевых случаях смерти от COVID-19 за последние 24 часа. Однако за сутки заболели 702 человека.
08:00 – Число случаев COVID-19, зафиксированных в Германии, возросло 11 сентября на 1 630.
07:59 – Губернатор Гаваны из-за коронавируса продлил до конца сентября комендантский час в столицы Кубы.
07:58 – В Бразилии за сутки умерли от коронавируса 874 человека. Всего
за время пандемии от COVID-19 в стране скончались 130 396 человек.
07:57 – Президент Чили продлил действие режима катастрофы из-за распространения коронавируса еще на 90 дней.
07:56 – В Чехии зафиксирован рекордный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом. 11 сентября в стране обнаружили 1 447 новых случаев заражения.
07:19 – В Минздраве России заявили, что направили свою вакцину "Спутник-V" в регионы страны.
07:17 – По данным университета Хопкинса, от коронавируса в мире скончались 912 242 человека, а заразились 28 313 733. Список стран с наихудшими показателями выглядит так:
США – 192 936 / 6 442 557
Бразилия – 129 522 / 4 238 446
Индия – 76 271 / 4 562 414
Мексика – 69 649 / 652 364
Британия – 41 703 / 364 085
Италия – 35 597 / 284 796
Франция – 30 901 / 401 890
Перу – 30 344 / 710 067
Испания – 29 747 / 566 326
Иран – 22 913 / 397 801
Колумбия – 22 275 / 694 664
Россия –18 309 / 1 048 257