Рекорд зараженных в Украине и рецепт ООН борьбы с COVID-19: статистика на 12 сентября. Обновляется

По состоянию на утро субботы, 12 сентября, коронавирус в мире поразил уже более 28,6 млн человек. В Украине опасной болезнью заболели 151 859 человек, 3 103 новых случаев было обнаружено 12 сентября, что стало рекордным показателем.

Тем временем в ООН заявили, что остановить пандемию удастся только тогда, когда мировое сообщество обеспечит одинаковый доступ к вакцинам от COVID-19.

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Ситуация с коронавирусом в мире . worldometers.info

Список стран-лидеров. worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 151 859 человек. Умерли 3 148 пациентов, выздоровели – 68 346 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,6 млн), Индия (больше 4,6 млн) и Бразилия (более 4,2 млн).

Ученые из Сингапура разработали специальную систему датчиков, которая способна выявлять признаки заражения коронавирусом.

Распространение пандемии в регионах Украины. Сайт СНБО

Эпидемиологическая ситуация в Украине. Сайт СНБО

Главное за 12 сентября:

10:51 – Министр здравоохранения Украины Максим Степанов забил тревогу из-за рекордного показателя смертности от коронавируса в Украине – 72 украинца умерли за прошедшие сутки. Глава Минздрава призвал граждан соблюдать установленные правила безопасности.

10:50 – За сутки в России выявили 5 488 новых случаев коронавируса. Скончались 119 человек. Из больниц выписано 5 428 человек.

10:48 – Министерство здравоохранения Украины собирается внести изменения в перечень ограничений, которые действуют для "красной" и "оранжевой" зон карантина.

10:24 – Минздрав показал статистику распространения COVID-19 по областям Украины.

Распостранение COVID-19 по областям Украины

09:59 – За прошедшие сутки в Одесской области коронавирус обнаружили у 225 человек, семь пациентов скончались.

09:58 – В Грузии снова зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса: 157 выявленных заболевших за сутки.

09:20 – В Украине официально подтверждено 151 859 случаев заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки в стране было выявлено 3 103 новых больных. Между тем смертность от коронавируса возросла до3 148 человек (+72 за сутки). Вместе с тем уже68 346 пациентов (+ 1 341 за сутки) полностью побороли болезнь.

09:10 – В Киеве по состоянию на 12 сентября обнаружен 16 951 случай COVID-19. За минувшие сутки заболевание нашли у 428 жителей столицы, что стало новым антирекордом.

08:49 – Институт Роберта Коха в Германии сообщил о 1 630 новых случаев коронавируса в стране и пяти смертях за сутки.

08:47 – Впервые с 15 марта Агентство общественного здравоохранения Канады сообщило о нулевых случаях смерти от COVID-19 за последние 24 часа. Однако за сутки заболели 702 человека.

08:00 – Число случаев COVID-19, зафиксированных в Германии, возросло 11 сентября на 1 630.

07:59 – Губернатор Гаваны из-за коронавируса продлил до конца сентября комендантский час в столицы Кубы.

07:58 – В Бразилии за сутки умерли от коронавируса 874 человека. Всего

за время пандемии от COVID-19 в стране скончались 130 396 человек.

07:57 – Президент Чили продлил действие режима катастрофы из-за распространения коронавируса еще на 90 дней.

07:56 – В Чехии зафиксирован рекордный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом. 11 сентября в стране обнаружили 1 447 новых случаев заражения.

07:19 – В Минздраве России заявили, что направили свою вакцину "Спутник-V" в регионы страны.

07:17 – По данным университета Хопкинса, от коронавируса в мире скончались 912 242 человека, а заразились 28 313 733. Список стран с наихудшими показателями выглядит так: