Рекорд зараженных в Украине и рецепт ООН борьбы COVID-19: статистика на 12 сентября. Обновляется

По состоянию на утро субботы, 12 сентября, коронавирус в мире поразил уже более 28,6 млн человек. В Украине опасной болезнью заболели 148 756 человек, 3 076 новых случаев было обнаружено 11 сентября, что стало рекордным показателем.

Тем временем в ООН заявили, что остановить пандемию удастся только тогда, когда мировое сообщество обеспечит одинаковый доступ к вакцинам от COVID-19.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 148 756 человек. Умерли 3 076 пациентов, выздоровели – 67 005 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,6 млн), Индия (больше 4,6 млн) и Бразилия (более 4,2 млн).

Ученые из Сингапура разработали специальную систему датчиков, которая способна выявлять признаки заражения коронавирусом.

Главное за 12 сентября:

07:19 – В Минздраве России заявили, что направили свою вакцину "Спутник-V" в регионы страны.

07:17 – По данным университета Хопкинса, от коронавируса в мире скончались 912 242 человека, а заразились 28 313 733. Список стран с наихудшими показателями выглядит так:

США – 192 936 / 6 442 557

Бразилия – 129 522 / 4 238 446

Индия – 76 271 / 4 562 414

Мексика – 69 649 / 652 364

Британия – 41 703 / 364 085

Италия – 35 597 / 284 796

Франция – 30 901 / 401 890

Перу – 30 344 / 710 067

Испания – 29 747 / 566 326

Иран – 22 913 / 397 801

Колумбия – 22 275 / 694 664

Россия –18 309 / 1 048 257

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