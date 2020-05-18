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18 мая • обновлено в 23:06
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Рекорд за два месяца: в Италии суточное количество погибших от COVID-19 упало ниже 100

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В Италии впервые за два месяца количество погибших за сутки людей составило меньше 100.

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Как сообщает DailyMail, 18 мая зафиксировано 99 смертей в сутки, тогда как днем ранее сообщалось о 145. Это стало рекордом, начиная с 9 марта – с тех пор показатель смертности превышал 100.

Наблюдается и уменьшение новых случаев заражения – за последние сутки COVID-19 подтвердили у 451 человека, что является самым низким показателем со 2 марта.

Общее количество погибших в Италии составляет 32,007, а заразившихся – 225 886.

В Италии суточное количество погибших от COVID-19 упало ниже 100

В Италии суточное количество погибших от COVID-19 упало ниже 100

DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране постепенно начинают снимать карантинные меры: уже разрешили работу предприятий и прогулки на улице, а с 25 мая планируют открыть спортзалы.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Тег
вирус
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