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3 апреля • обновлено в 17:56
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Рекорд со времен Второй мировой! Из-за COVID-19 в мире значительно очистился воздух

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Из-за пандемии коронавируса COVID-19 уровень выбросов углекислого газа в мире в 2020 году может рекордно сократиться со времен Второй мировой войны.

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Ученые отметили, что такого снижения выбросов удалось достичь из-за практически полной остановки экономики в мире, пишет Daily Mail.

Профессор Стэнфордского университета и председатель Глобального углеродного проекта Роб Джексон заявил, что выброс углекислого газа может снизиться более чем на 5%. Он отметил, что в 2008 году после финансового кризиса уровень выбросов снизился на 1,4%.

"Я не был бы шокирован, увидев сокращение выбросов углекислого газа на 5% и более в этом году, чего не было со времен Второй мировой войны. Ни распад СССР, ни различные нефтяные кризисы, а также экономические кризисы за последние 50 лет, вероятно, не повлияли на уровень выбросов, как этот кризис", – подчеркнул эксперт.

Чистое небо

Чистое небо

Однако он пояснил, что без структурных изменений снижения выбросов, этот кратковременный эффект окажет незначительное влияние на ту концентрацию углекислого газа, которая накапливались в атмосфере в течение десятилетий. Поэтому после окончания мирового карантина показатели выбросов, вероятно, вернутся на прежние места.

Как сообщал OBOZREVATEL, в NASА заявили, что крупные города с высокой плотностью населения производят меньше выбросов СО2 в атмосферу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Теги
погода климат
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Прекрасно. Еще бы пару миллиардов исчезло ...
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