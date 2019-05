Реки вышли из берегов: юг США накрыло мощнейшее наводнение. Видео стихии

В американских штатах Арканзас и Оклахома в результате разрушительного торнадо реки вышли из берегов, что привело к масштабному наводнению.

Подтверждающие видео разбушевавшейся стихии появились в соцсетях. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в городе Форт-Смит затопленными оказались целые улицы, а уровень воды поднялся почти на 2 метра.

Скриншот из видео

Отмечается, что на помощь жителям были брошены силы Национальной гвардии. В отдельных районах началась эвакуация населения. За несколько дней жертвами стихии стали шесть человек, больше сотни получили ранения.

При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время на указанных территориях продолжатся осадки, следовательно уровень воды будет подниматься и дальше.

Millions are at risk in the Midwest and South after levees and dams are being pushed to the brink following historic flooding. @kristendahlgren has the latest from Fort Smith, Arkansas. pic.twitter.com/anhh9FtEDz — TODAY (@TODAYshow) 31 мая 2019 г.

Most levees are holding up along the Arkansas River amid historic flooding, but officials are nervous about the aging structures. "They are designed for a temporary load, and they are holding a lot more water than they have been tested on before." https://t.co/cimoDKmRAh — AP Central U.S. (@APCentralRegion) 30 мая 2019 г.

Heavy rains in the Midwest are causing levees to breach along the Mississippi and Arkansas rivers, which may put thousands of homes in danger https://t.co/iJiChyMibF pic.twitter.com/MBvoQpt4mT — CNN Breaking News (@cnnbrk) 31 мая 2019 г.

Officials in Fort Smith, the second-largest city in Arkansas, say they won't know the extent of flood damage until water recedes, which could take days, if not longer. https://t.co/H6LJjyl3JS — AP Central U.S. (@APCentralRegion) 31 мая 2019 г.

WATCH: Record floodwaters top an Arkansas levee, causing it to breach Friday morning, prompting evacuations. https://t.co/aJsi91VSnB pic.twitter.com/8AdJJKUFof — NBC News (@NBCNews) 31 мая 2019 г.

Gives you a better look at just how severe the flooding is in the River Valley. pic.twitter.com/iXMSI9P59r — Katelynn Zoellner (@KZoellnerTV) 30 мая 2019 г.

We’re helping our sister station @KTULNews cover major flooding around Tulsa, OK. It rained a lot more today. Here’s a tiny glimpse of Muskogee, OK beside Arkansas River. @spann pic.twitter.com/xAjCuuBwyI — Stoney Sharp (@StoneySharp3340) 29 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Южной Африке произошло наводнение, в результате которого погибло по меньшей мере 60 человек, среди которых 2 маленьких ребенка.

