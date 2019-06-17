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Рейтинг Путина опять свалился вниз: в Кремле огрызнулись

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Рейтинг доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину опять снизился – о недоверии заявил каждый четвертый респондент.

Таковы результаты нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного с 3 по 9 июня. Жителей страны спрашивали о доверии политикам, отношении к партиям и просили оценить деятельность государственных институтов.

О доверии Путину заявили 71,7% респондентов, в то время как неделей ранее президенту доверяли 72,4% опрошенных.

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Количество респондентов, которые прямо заявили о недоверии президенту (25%), по сравнению с предыдущей неделей, также немного вырос.

В ответ на падение рейтинга Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что результаты опросов не являются показательными.

"Комментировать волатильность за неделю или месяц неправильно, стоит брать за основу более длительный период", – сказал он.

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При этом опросы проводились за новой методикой, о которой ВЦИОМ объявил в мае после того, как зафиксировал рекордно низкий уровень доверия Путину – 31,7%.

До этого самый низкий показатель был зафиксирован в 2005 году после монетизации льгот – тогда Путину доверяли 45% россиян.

В Кремле потребовали у социологов разъяснений, поскольку другие опросы показывали рост электоральной поддержки главы государства. После этого в компании заявили, что причина низкого рейтинга российского президента в неправильной методике опросов, хотя она использовалась много лет.

Владимир Путин

Владимир Путин

Пресс-служба

Ранее OBOZREVATEL разбирался, чем грозит падение рейтинга Путина Украине и миру в целом.

До этого главный социолог России, глава ВЦИОМ Валерий Федоров высказался о резком падении рейтинга президента РФ.

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Персоны
Владимир ПутинДмитрий Песков
Место
Россия
Теги
рейтингопросНовости России
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Шакалята майданутые..вам скакать и скакать..что бы у президента Окраины был такой " упавший" рейтинг в 71%
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Целых 0,7%. Обозные д*билы пробили очередное дно.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Всего 71,7% ? Это ужасно!
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