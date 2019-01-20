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Сергій Таран
Сергій Таран
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Рейтинг Путіна: не ведіться на російське лукавство

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Усякі розмови про "рейтинг" Путіна, який то "зростає", то "падає" нагадують відомі розмови про те який смачний пломбір і ковбаса були в СРСР. Як і у випадку пломбіру з ковбасою, так і випадку Путіна всі ці товари смакують добре, бо перебувають в умовах відсутності всякої конкуренції.

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Відтак, визнавати наявність якогось "рейтингу" щодо них – це визнавати наявність демократії в Московії та вільного ринку в СРСР.

Путін, звичайно, завершить свою кар’єру, але станеться це або через 1) змову оточення, або 2) колапс економіки, або 3) природну смерть (таке теж іноді буває з диктаторами). Але жодним чином - не через низький "рейтинг". Не ведіться на лукавства російських соціологів!

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Автор
Сергій ТаранСергій Таран
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Сергія Тарана
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