Пока все бурно обсуждают проблемы Дерипаски и ряда российских монополий, а так же готовящийся удар коалиции по Сирии, в самой необъятной сверхдержаве, занимающей 1/9-ю суши, вырисовывается весьма мрачная картина с регионами.
Так, из 85 субъектов Российской Федерации, на сегодняшний день лишь 11 обладают финансовыми резервами, правда, не превышающими 30% собственных расходов, у остальных же они попросту отсутствуют!
Напомню, что в январе этого года два региона РФ уже были переведены на внешнее управление, это Республика Хакасия и Костромская область. По сути, такой шаг можно смело назвать официальным объявлением дефолта этих регионов. Как-никак, а долги этих субъектов, превышающие доходы их бюджета более чем на 80% в 2,5 раза превышают допустимые показатели при дефолте.
Так же стоит напомнить и о том, что на начло 2018 года суммарный долг регионов РФ превышал 2,5 триллиона рублей, 7 регионов имели долговое ярмо превышающее их годовой бюджет. Помимо этих 7 “смертинков” 16 имеют долгов на 85% от показателя бюджета, а 31 регион погряз в долгах на 50% от бюджета.
Таким образом, из 85 субъектов обладают финансовыми резервами лишь 11, а на грани объявления дефолта (читай, переход под внешнее управление) находится 54 региона.
Перспектива, надо сказать, просто писанная маслом!
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