МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Алексей Минаков
Алексей Минаков
БлогерВсе статьи автора

Референдум в Македонии: не обошлось без вмешательства Кремля

2.1т

Референдум в Македонии по переименованию страны в Северную Македонию провалился, не преодолев необходимый порог 50%-ой явки.

Хитрая постановка вопроса - "выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македония и Греческой Республикой?" - помогла показать высокий уровень поддержки.

Из пришедших - 92% поддержали переименование страны. Но их голос все равно не возьмут во внимание.

Македонские националисты, включая президента Македонии, призывали бойкотировать референдум. Мол унижает Македонию и историческое самоубийство. Судя по результатам, у них это получилось.

Новости
Любимая тема Кремля ''отключим газ'' выходит из забытья

Не обошлось и без вмешательства Кремля. "Нет сомнений, что они [россияне] перевели деньги и проводят широкую кампанию влияния", - комментировал еще накануне референдума министр обороны США.

Даже сейчас, просматривая публикации на эту тему на зарубежных изданиях, я вижу ботов (пустые профили), которые комментируют:

- "Македония остается Македонией для Македонцев, навсегда"

- "Этот результат - огромная пощечина для режима Заева, который был установлен США и ЕС/НАТО, и большая победа македонского народа".

Новости
Новости Крымнаша. Россияне тонут в крови путинских жертв

Дальше этот вопрос будут решать голосованием в парламентах Македонии и Греции. Но провал референдума, безусловно, даст шанс оппозиционным силам для блокирования процессов, мол "власть не прислушивается к мнению народа, который проигнорировал референдум".

Министр обороны Греции (правый популист Камменос) уже намекнул в твиттере, что соглашение между Грецией и Македонией пора отменять: "Когда я говорил о провале референдума, меня бранили. Сейчас с таким участием в соответствии со статьями 73, 74 конституции этой страны он является несостоявшимся и 68% граждан отменили соглашение".

Поэтому прогнозировать, насколько долго затянется процесс интеграции Македонии в ЕС и НАТО, тяжело. Референдум серьезно подпортил все намеченные планы.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Алексей МинаковАлексей Минаков
Место
Македония
Источник
Источник:Facebook Алексея Минакова
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
4
Смешно
2
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лапоть винторогий
Лапоть винторогий
Это вопрос времени. Македония будет в евроструктурах.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги