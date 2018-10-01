Референдум в Македонии по переименованию страны в Северную Македонию провалился, не преодолев необходимый порог 50%-ой явки.

Хитрая постановка вопроса - "выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македония и Греческой Республикой?" - помогла показать высокий уровень поддержки.

Из пришедших - 92% поддержали переименование страны. Но их голос все равно не возьмут во внимание.

Македонские националисты, включая президента Македонии, призывали бойкотировать референдум. Мол унижает Македонию и историческое самоубийство. Судя по результатам, у них это получилось.

Не обошлось и без вмешательства Кремля. "Нет сомнений, что они [россияне] перевели деньги и проводят широкую кампанию влияния", - комментировал еще накануне референдума министр обороны США.

Даже сейчас, просматривая публикации на эту тему на зарубежных изданиях, я вижу ботов (пустые профили), которые комментируют:

- "Македония остается Македонией для Македонцев, навсегда"

- "Этот результат - огромная пощечина для режима Заева, который был установлен США и ЕС/НАТО, и большая победа македонского народа".

Дальше этот вопрос будут решать голосованием в парламентах Македонии и Греции. Но провал референдума, безусловно, даст шанс оппозиционным силам для блокирования процессов, мол "власть не прислушивается к мнению народа, который проигнорировал референдум".

Министр обороны Греции (правый популист Камменос) уже намекнул в твиттере, что соглашение между Грецией и Македонией пора отменять: "Когда я говорил о провале референдума, меня бранили. Сейчас с таким участием в соответствии со статьями 73, 74 конституции этой страны он является несостоявшимся и 68% граждан отменили соглашение".

Поэтому прогнозировать, насколько долго затянется процесс интеграции Македонии в ЕС и НАТО, тяжело. Референдум серьезно подпортил все намеченные планы.