Речь об Украине? Трамп дал пугающее обещание мировому лидеру

Разведку США обеспокоило обещание, данное президентом Дональдом Трампом, одному из мировых лидеров.

Американский разведчик написал жалобу на главу государства генеральному инспектору разведки. Об этом сообщает The Washington Post.

При этом, по данным издания, за две с половиной недели до подачи жалобы Трамп пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Беседу расследует Палата представителей, которая изучает, стремился ли Трамп вместе со своим адвокатом Рудольфом Джулиани давить на украинское правительство, чтобы оно помогло ему на президентских выборах 2020 года.

Трамп назвал произошедший инцидент фейком.

"Каждый раз, когда разговариваю по телефону с иностранным лидером, я понимаю, что, возможно, ее слушает много людей из разных агентств США, не говоря уже о других странах. Никаких проблем!" – написал он в Twitter.

Another Fake News story out there - It never ends! Virtually anytime I speak on the phone to a foreign leader, I understand that there may be many people listening from various U.S. agencies, not to mention those from the other country itself. No problem!