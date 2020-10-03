Ребенок заразился редкой пневмонией от домашнего хомяка

В Великобритании 10-летний мальчик заразился редкой пневмонией от домашнего хомяка.

Джек Сейдж на протяжении года боролся с заболеванием, которое медики не могли диагностировать два месяца, пишет The Sun.

После двух бронхоскопий и множества тестов врачи обнаружили у ребенка эозинофильную пневмонию – заболевание, при котором происходит накопление эозинофилов (одного из типов лейкоцитов) в легочных альвеолах. В клинической картине эозионфильной пневмонии наиболее часто отмечаются кашель, лихорадка, одышка и ночная потливость.

Позже выяснилось, что перед тем, как здоровье мальчика ухудшилось, он играл с домашним хомяком. Эксперты отметили, что подобные случаи заражения крайне редки, но все же встречаются. Сейдж пошел на поправку только спустя год.

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