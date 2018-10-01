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Леонид Швец
Леонид Швец
ЖурналистВсе статьи автора

Ребенок нации, или Трамп на кушетке

1.7т

У Дональда Трампа с Ким Чен Ыном любовь. Об этом американский президент заявил, выступая в Западной Вирджинии: "Нет, правда. Он писал мне прекрасные письма, замечательные письма. И потом мы влюбились". Ну, и на здоровье бы, только в Госдепартаменте и Пентагоне не очень понимают, что теперь делать с категорическим отказом Северной Кореи проводить ядерное разоружение без отмены американских санкций, пишет Леонид Швец для kontrakty.ua.

Чувства родных и близких Отто Вомбьера тоже, должно быть, задеты президентскими признаниями. Их сын отправился в КНДР в туристическую поездку, а вернули его домой, в Цинциннати, в коме, после полуторагодичного тюремного заключения. Не приходя в сознание, он скончался, а вот теперь у американского президента с тамошним вождем любовь.

Трамп вообще ведет себя странно, и об этом странном поведении и его причинах много

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говорят и пишут. Так, о другой его любви, к России и Путину, рассказал Роб Голдстоун, британский музыкальный менеджер, который помог устроить знаменитую встречу команды Трампа с российскими представителями во время президентской кампании 2016 года. "Я думаю, Трамп любит Россию, потому что она любит его", - считает Голдстоун. Вот так просто.

Заглянуть во внутренний мир Дональда Трампа попытался Джастин Франк, психоаналитик, профессор психиатрии в университете Джорджа Вашингтона, автор книги "Трамп на кушетке". Правда, на его кушетке сам Трамп никогда не был, как не были Буш-младший и Барак Обама, ставшие героями предыдущих бестселлеров психоаналитика. Материал – их слова и поступки, говорящие специалисту куда больше, чем может увидеть или услышать непрофессионал.

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Во внешнем плане Франк указывает на явные признаки у президента синдрома дефицита внимания и гиперактивности: плохо управляемая импульсивность, трудности с восприятием информации, неумение сколько-нибудь держать внимание. При этом Трамп – классический нарцисс: у него чрезмерно развита самооценка, общие законы и правила для него не существуют, он совершенно нетерпим к критике и нуждается в постоянном восхищении, при этом сам абсолютно лишен малейшей склонности к эмпатии, сочувствию к другим.

Личность Дональда сложилась под воздействием требовательного отца, тиранившего окружающих, и матери, которая не очень обременяла себя воспитанием детей и вообще участием в их жизни. В результате сын несет по жизни невысокое мнение о женщинах, ищет подтверждения своей ценности на стороне, у окружающих, и продолжает воевать с отцом, выступая против порядков, заведенных истеблишментом, и правил приличия вообще. При этом в отношении других Дональд такой же тиран, каким был Фред Трамп. Брат Дональда, Фред-младший, будучи мягким человеком, не нашел лучшей защиты от сокрушительного давления, исходившего от отца, чем алкоголь, от злоупотребления которым и скончался в 43-летнем возрасте.

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Поскольку взрослая, отцовская, реальность полна неприятных ограничений, сын не в ладах с действительностью, он проецирует на нее свои фантазии, чем дальше реальность от фантазий, тем хуже для нее. Отсюда и агрессивная нелюбовь Дональда к знаниям и любой форме учебы: это все о реальности и ее правилах, а они не заслуживают того, чтобы их учитывать. Все взрослые – обманщики, никому верить нельзя. При этом сам врет с удивительной легкостью и безо всякой необходимости. Очевидно, чаще всего он верит в свою ложь, и это защита, способ избежать правды о самом себе.

Как всякий ребенок, ощущающий свою заброшенность, ненужность, нехватку родительской заботы, Дональд Трамп капризничает и производит много шума, чтобы привлечь внимание. И ахи-охи ближнего окружения и публики по поводу его выходок, на самом деле, это именно то, чего он добивается, это его нормальный образ действий, который позволяет ему чувствовать себя в своей тарелке. Так повелось с детства, и то, что президенту за семьдесят, ничего не меняет. Просто у него игрушки нынче помощнее и пострашнее.

Кстати, Джастин Франк считает, что трамповское безудержное твиттописание полезная штука, поскольку помогает сбрасывать часть внутренней ярости, которой обуреваем этот президент-ребенок. Это что-то вроде обрисовывания обоев в квартире фломастерами. Не было бы такой возможности, выход негативной энергии мог бы быть куда более разрушительным.

При всем внимании, которое к себе сейчас приковывает персона Трампа, он человек весьма неглубокий, плоский, как говорит Франк. Он и как пациент не очень интересен, и герой романа из него никакой. "Если бы он не был президентом, я бы вообще о нем лишний раз не задумался", - признается психоаналитик.

Нужно признаться, у нас ведь похожая ситуация: мы уделяем огромное, несоразмерное внимание мелким неинтересным людям, воспроизводящих свои детские проблемы, только в силу их политического положения. Давайте выпьем за то, чтобы где-то хоть на далеком горизонте появились незаурядные личности. Надоел этот вечный дефицит масштаба.

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Автор
Леонид ШвецЛеонид Швец
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Источник
Источник:kontrakty.ua
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Малахов Егор
Малахов Егор
Если трамп конченный придурок....зачем содержатьего у власти ???
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