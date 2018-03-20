Реальный Brexit решили отсрочить: объясняем что к чему

ЕС и Великобритания договорились о переходном периоде после выхода последней из состава Союза. Он продлится 21 месяц. Все это время Великобритания будет соблюдать все правила ЕС, но потеряет право голоса при принятии решений. "Обозреватель" объясняет, зачем было принято это решение.

Зачем это нужно?

Официальный Brexit запланирован на 29 марта 2019 года. Однако накануне стороны договорились о переходном периоде, который поможет смягчить последствия выхода как для Британии, так и для ЕС. Договоренность добавит больше гарантий для бизнеса, который опасался неясности условий работы после официального Brexit, и обеспечит продолжительный период для подготовки.

Все это время Великобритания сможет использовать все права страны-члена ЕС, оставаться на едином рынке, подписывать торговые соглашения и вести переговоры. Но потеряет право голоса в принятии решений.

Урегулировали стороны и права граждан. Те граждане ЕС, которые приедут в Британию во время переходного периода, будут иметь те же права, что и проживающие там сейчас.

Также переходный период обеспечит возможность правительствам спланировать изменения с таможенными, иммиграционными и регулирующими системами Британии.

Как долго теперь затянется Brexit?

Переходный период после формального выхода Великобритании из состава ЕС продлится 21 месяц и завершится 31 декабря 2020 года.

О договоренности про переходный период заявили ранее главный переговорщик по Brexit Мишель Барнье и британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Ожидается, что подпишут условия соглашения лидеры стран Союза на саммите ЕС.

В чем сложность?

Но остались и вопросы, о которых стороны не сумели договориться - в частности, относительно границы между Северной Ирландией и Ирландией после выхода. Пока стороны договорились о том, что Северная Ирландия в переходный период будет участником единого рынка и таможенного союза ЕС. В целом по вопросу еще предстоят переговоры. Также сторонам предстоит решить роль Европейского суда правосудия.

Как сообщал "Обозреватель", референдум о выходе Великобритании из состава ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, Brexit поддержали 51,9% британцев, участвоваших в голосовании. Против высказались 48,1%. Официальная процедура выхода началась 29 марта 2017 и продлится два года.