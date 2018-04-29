Реальность, а не "мультики": в США показали оружие нового поколения

Крупнейшая в США военная выставка открылась в Вашингтоне. В отличие от российских "мультиков" о сверхсовременных ракетах, которыми президент РФ Владимир Путин пугал мир, в США все образцы оружия реальны и готовы к использованию.

Как отмечает ТСН, некоторые представлены макетами лишь потому, что настоящие экспонаты не помещаются даже в огромных залах. В частности, эсминец с лазерной пушкой уже сейчас стоит на службе армии США.

На выставке была представлена винтовка "убийца беспилотников", угол поражения которой 30 градусов. Такой выстрел бьет сразу на всех частотах и отсоединяет дрона от базы управления, делая беспилотник неуправляемым. Одна такая винтовка в базовой комплектации стоит 30 тысяч долларов, что в несколько раз дороже хорошего автомата. Но автоматом дрон не собьешь.

За посетителями в зале пристально следит камера - часть ультрасовременной системы ночного видения. Она показывает полную картину ночного поля боя с необычайной детализацией. Четкое инфракрасное изображение можно увидеть на расстоянии 20 километров.

"Для тренировок мы используем живое оружие и виртуальное пространство - это значительно уменьшает стоимость обучения. Мы симулируем мишень и, благодаря сенсорам, установленным на оружие, стрелок делает виртуальный выстрел и видит, куда попал", - рассказал менеджер проекта Джошуа Хьюстон.

В рамках выставки также проходят лекции по информационной войне и кибервойне.

"Самое главное - защитить сети от взлома, постоянно в новостях рассказывают про успешные хакерские атаки на крупные компании. Наша идея в том, чтобы максимально обезопасить передачу данных от одной точки к другой - и только в одном направлении, чтобы в обратную сторону ни одна информация идти не могла", - рассказал компьютерный инженер Чад Вромен.

На выставке есть и живые экспонаты – собаки, которые помогают реабилитировать военных, вернувшихся с фронта.

"Мы тренируем собак-спутников для раненых ветеранов, но самым большим смыслом в этом является то, что наши тренеры - тоже военные. Мы называем это реабилитацией путем выполнения миссии. Собак тренируют по 16-18 месяцев. Они у нас очень талантливые, это прекрасная терапия", - отметила дрессировщица Алисон Питчер.

Как писал "Обозреватель", президент РФ Владимир Путин в прямом эфире стер в "ядерный пепел" штат США. На видеопрезентации новых ракет было показано нанесение ядерного удара по штату Флорида.