Реальное количество смертей от COVID-19 больше официальной статистики – ВОЗ

Карина Бондаренко Мир 09:48, 29.09.2020

Реальное количество умерших от коронавирусной инфекции, скорее всего, выше, чем в официальных данных.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, передает Reuters.

По его словам, нынешняя статистика, вероятно, занижена как по заболевшим, так и по умершим от COVID-19.

"Когда вы что-то подсчитываете, вы не можете подсчитать это точно, но я могу заверить вас, что текущие цифры, скорее всего, занижают истинное количество жертв COVID-19", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал ошеломляющим количество жертв пандемии коронавируса. В понедельник, 28 сентября, оно превысило отметку в один миллион.

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