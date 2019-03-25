"Реальная опасность!" В США предупредили о планах Путина на еще один украинский город

Запад должен больше давить на Россию из-за оккупации Крыма и агрессии в Черном и Азовском морях, иначе Москва может пойти на Одессу и дальше в Европу.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Военный отметил, что Россия стала показывать свое превосходство только силой.

"Своей агрессией россияне напомнили всему миру, кем они являются - они используют силу, где захотят, чтобы достичь желаемого результата; что они не уважают международное право. Именно поэтому НАТО снова становится активным в вопросе сдерживания России", – рассказал он.

Ходжес подчеркнул, что агрессия России привлекла внимание Запада к Черноморскому региону.

"Думаю, Запад будет тяжело работать, чтобы не позволить России доминировать там, а страны региона были в безопасности и могли свободно передвигаться…Фактически они (Россия – Ред.) говорят остальному миру: "Нас не волнует международное право, не волнует, что вы говорите". Поэтому надо внимательно смотреть и внимательно слушать, и понять, что делает Россия", – рассказал военный.

Генерал отметил, что захват украинских моряков показал, что Россия намерена применять силу на воде.

"Если они будут считать, что Запад ничего не сделает, тогда, думаю, есть реальная опасность, что они будут сильнее давить на Одессу и затем - в направлении Румынии", – подытожил Ходжес.

Владимир Путин

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