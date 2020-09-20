Реалии СССР показали на фото с огромной очередью за алкоголем

Фото, сделанное возле вино-водочного ларька во времена СССР (1985-87 гг.), вызвало оживленную дискуссию в сети.

Его опубликовали в Twitter на странице "Исторические Фото". Автор – некий Сергей Подгорков. Снимок показывает все реалии того времени.

В частности, на нем можно увидеть огромную очередь, а неподалеку и вовсе изображен мужчина, который лежит прямо на земле.

Под фото сразу появились иронические комментарии: "Такую страну проср*ли!", "Жажда... знаний сгубила не одного питерского...", "Какая страна была!".

Как известно, алкогольная продукция была весомой статьей пополнения советского бюджета. Согласно некоторым данным, спиртное составляло чуть ли не 50% всех доходов государственной казны СССР.

Скриншот поста в Twitter.

Скриншот комментариев под постом в Twitter.

Скриншот комментариев под постом в Twitter.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пользователи сети посчитали доказательством нищеты с Советском Союзе фотографию улыбающейся девушки в шляпке из газеты.