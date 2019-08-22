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"Бессмысленный набор букв!" В МИД России скандально отреагировали на заявление Зеленского

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Министерство иностранных дел России раскритиковало реакцию президента Украины Владимира Зеленского на возможное возвращение РФ в объединение стран G8.

Представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook заявила, что украинскому президенту "подсунули бессмысленный набор букв" и она "готова его консультировать".

"Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потроллить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", – позволила себе высказаться в адрес президента российская дипломатка.

В частности, Захаровой не понравилось предложение, что освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут "настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

Мария Захарова

Мария Захарова

infox.ru

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"Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения – средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может "вновь занять своё место в повестке дипломатии", – выразила свою точку зрения Захарова.

Также российская дипломатка заявила, что ждет сигналов от Владимира Зеленского "не в соцсетях, а в реальности".

"Бессмысленный набор букв!" В МИД России скандально отреагировали на заявление Зеленского

Как писал OBOZREVATEL:

  • Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

  • Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

  • Французкий президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

  • В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

  • Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Персоны
Владимир Зеленский Мария Захарова
Место
Россия
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Этот волнистый попугайчик, Захарова имеет несколько десятков московитских мантр, которые произносятся ей, в ответ на различные международные события.
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a alexeyon
a alexeyon
о какой дипломатии эта геббельсовская прошман..ка захарова говорит или пишет? к этому ватному недоразумению,кто то серьезно относится ?
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
ось він рівень міжнародного спілкування для зє. це ж треба так вміти за короткий термін положити своє его під чумну захарову
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