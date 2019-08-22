"Бессмысленный набор букв!" В МИД России скандально отреагировали на заявление Зеленского

Министерство иностранных дел России раскритиковало реакцию президента Украины Владимира Зеленского на возможное возвращение РФ в объединение стран G8.

Представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook заявила, что украинскому президенту "подсунули бессмысленный набор букв" и она "готова его консультировать".

"Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потроллить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", – позволила себе высказаться в адрес президента российская дипломатка.

В частности, Захаровой не понравилось предложение, что освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут "настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

Мария Захарова infox.ru

"Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения – средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может "вновь занять своё место в повестке дипломатии", – выразила свою точку зрения Захарова.

Также российская дипломатка заявила, что ждет сигналов от Владимира Зеленского "не в соцсетях, а в реальности".

Как писал OBOZREVATEL:

Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французкий президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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