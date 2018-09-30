Разжечь вражду: стало известно о тайной кампании Кремля на Балканах

Россия организовала тайную кампанию по срыву референдума о переименовании Македонии. Голосование, которое состоится 30 сентября, обозначит дальнейшее развитие страны и то, войдет ли она в НАТО и ЕС.

Поэтому Россия использует свою пропаганду, чтобы не позволить Македонии двигаться в этом направлении, пишет журналист The Telegraph Ник Сквайр.

Отмечается, что по данным македонской организации Investigative Reporting Lab, за последние недели в Twitter и на Facebook появились тысячи фейковых аккаунтов, где использовали хештег #Bojkotiram - "бойкот".

"Цель состоит в том, чтобы уменьшить явку на референдум до уровня ниже 50 процентов от всех избирателей, которые имеют право голоса. Это будет означать, что референдум не имеет законной силы", - объяснил Сквайр.

Он цитирует сотрудницу Атлантического совета Эвелин Фаркаш, которая написала, что кампанию по бойкоту референдума возглавляет пророссийская партия "Единая Македония", заключившая партнерство с "Единой Россией".

Кроме того, на поддельных аккаунтах в соцсетях, пишет издание, провокаторы пытаются разжечь разногласия между славянским большинством и албанским меньшинством, которое составляет примерно 25% населения.

Также журналист приводит мнение директора европейской программы в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Хизер Конли.

"Применяется (Россией. – Ред.) сочетание дезинформации и экономического влияния для поддержки националистических организаций и политиков. Цель заключается в том, чтобы создать полную путаницу и заставить Запад выглядеть максимально пришедшим в упадок и недееспособным", - рассказала она.

Также издание пишет, что в прошлом месяце вирусной стала фейковая новость о том, что американские военные на учениях в Македонии использовали снаряды с обедненным ураном. Такую дезинформацию Россия запустила, чтобы подорвать репутацию НАТО, отмечает Сквайр.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Россия пытается повлиять на результаты референдума в Македонии, от которого зависит вступление страны в НАТО.