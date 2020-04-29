Разведка Южной Кореи выдала новое заявление об "исчезновении" Ким Чен Ына

В Южной Корее заявили, что несмотря на слухи об ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына и даже его смерть, с ним все в порядке.

Кроме этого, он до сих пор управляет страной. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на источники в южнокорейской разведке.

В СМИ напомнили, что последний раз северокорейский диктатор появлялся на публике 11 апреля на заседании политбюро правящей Трудовой партии КНДР. Так также еще раз выразили обеспокоенность, что Ким Чен Ын даже пропустил празднование годовщины со дня рождения своего деда – основателя КНДР Ким Ир Сена.

Ким Чен Ын infox.ru

"В ответ на вопрос некоторых законодателей комитета обороны Национального собрания о здоровье руководителя КНДР Министерство обороны, Объединенный комитет начальников штабов и разведывательные органы сообщили, что, по их оценкам, Ким Чен Ын руководит страной как обычно", – развенчала слухи южнокорейская разведка.

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