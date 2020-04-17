Разведка США отреагировала на версию СМИ о том, что коронавирус якобы создали в лаборатории Уханя, и взялась проверять данные.

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Об этом сообщает CNN. Выводы об естественном характере болезни, которые озвучили ранее, пока поставили под сомнение.

Теперь разведка снова пытается определить начальный очаг распространения вируса. Она не отвергает возможность того, что кто-то мог быть инфицирован в лаборатории в результате инцидента или неосторожного обращения с образцами, а потом заразил других людей.

Разведка США взялась за коронавирус: версии с лабораторией в Ухане дали ход

Отмечается, что американские власти не увидели каких-либо свидетельств в пользу того, что коронавирус был создан искусственно или распространен специально. В Вашингтоне заявили, что не считают, что инфекция определенным образом связана с разработкой биологического оружия.

Однако за версию с разработкой вируса, озвученную Fox News, высказались некоторые американские законодатели среди республиканцев. Таким образом они надеятся отвести от президента США Дональда Трампа критику за те действия, которые он сделал из-за пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее американская разведка заявила, что все доказательства указывают на естественный характер коронавируса, однако выводы делать рано.

После этого СМИ распространили версию создания вируса в китайской лаборатории.

Пекин ответил на обвинения, назвав их необоснованными.

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