Разведка США обвинила власти Уханя в скрытии вспышки COVID-19 .

Разведка США полагает, что местные чиновники в Ухане и провинции Хубэй скрывали от правительства Китая информацию о вспышке.

Издание The New York Times со ссылкой на доклад разведывательных служб США сообщает, что они опасались репрессий.

"В докладе, первоначально распространенном в июне, есть секретные и несекретные разделы, и он представляет собой консенсус ЦРУ и других спецслужб. Официальные лица США заявили, что это по-прежнему поддерживает общее мнение о том, что должностные лица Коммунистической партии скрывали важную информацию от мира. И высокопоставленные чиновники в Пекине, даже когда они изо всех сил пытались получить данные от официальных лиц в центральном Китае, сыграли определенную роль в сокрытии вспышки, утаив информацию от Всемирной организации здравоохранения", –пишет NYT.

Ранее OBOZREVATEL писал, что США обвинили Китай в попытке кражи данных по вакцине от COVID-19.

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