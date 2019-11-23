Разведка США обвинила Путина в спецоперации против Украины: скандальное расследование

Российская Федерация проводила многолетнюю спецоперацию, пытаясь переложить вину за вмешательство в выборы СШАв 2016 году на Украину.

Об этом пишет издание The New York Times, отмечая, что в этом замешан лично президент России Владимир Путин, который распространял дезинформацию, "начав публично выдвигать лживые теории".

В материале говорится, что разведка США знает, что с 2017 года Россия распространяет реальные факты и вымыслы, что сложилось мнение будто Украина, а не Кремль ответственен за взломы компьютеров Демократической партии и другие попытки вмешательства.

Отмечается, что в Штатах полагают, поскольку к Украине были претензии относительно вмешательства в выборы, то спецоперация россиян удалась. При этом американские спецслужбы считают, что по мере приближения президентской кампании в США Москва "может удвоить усилия".

В материале говорится. что обвинения Украины строятся на заявлениях всего нескольких украинцев, которые открыто критиковали Дональда Трампа в 2016 году. Однако эта критика – лишь "точечные удары по сравнению с вмешательством Москвы", когда Путин приказал военным и разведывательным органам проводить широкую кампанию влияния на американские выборы.

Владимир Путин

NYT пишет, что спецслужбы РФ передавали определенную информацию "влиятельным россиянам и украинцам, которые использовали ряд посредников (олигархи, бизнесмены и их партнеры), чтобы донести до американских политиков и даже некоторым журналистам, которые, вероятно, не знали о происхождении этих материалов".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советник Дональда Трампа Фиона Хилл заявила, что информация о возможном вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году является фейком, разработанным и распространенным российскими спецслужбами.

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