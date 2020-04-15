Американские военные заявили, что коронавирус COVID-19, скорее всего, имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории Уханя.

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Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марк Милли, передает Politico.

"Есть много слухов и спекуляций в самых разных средствах массовой информации, на сайтах, в блогах и т. д. Вас не должно удивлять, что мы проявили к этому большой интерес. Нами было получено много разведданных, которые мы внимательно изучили", – рассказал Милли.

Разведка США докопалась до правды о происхождении коронавируса

"На данный момент это неокончательно, хотя вес доказательств, кажется, указывает на естественный характер. Но мы не знаем наверняка", – поделился он.

Милли добавил, что данные разведки свидетельствуют о том, что версия с разработкой в лаборатории выглядит минимум неубедительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили, что коронавирус имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.