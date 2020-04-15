Главная Новости
15 апреля • обновлено в 07:31
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Разведка США докопалась до правды о происхождении коронавируса

10.6т
Читать материал на украинском

Американские военные заявили, что коронавирус COVID-19, скорее всего, имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории Уханя.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марк Милли, передает Politico.

"Есть много слухов и спекуляций в самых разных средствах массовой информации, на сайтах, в блогах и т. д. Вас не должно удивлять, что мы проявили к этому большой интерес. Нами было получено много разведданных, которые мы внимательно изучили", – рассказал Милли.

Разведка США докопалась до правды о происхождении коронавируса

Разведка США докопалась до правды о происхождении коронавируса

"На данный момент это неокончательно, хотя вес доказательств, кажется, указывает на естественный характер. Но мы не знаем наверняка", – поделился он.

Милли добавил, что данные разведки свидетельствуют о том, что версия с разработкой в лаборатории выглядит минимум неубедительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили, что коронавирус имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
США
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
22
17
Смешно
15
Интересно
6
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Putin Serjio
Putin Serjio
У чубатых траур
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Putin Serjio, а у тебе як, робота?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
Туту запевняють, що "докопалися"... а він каже "ми не знаємо".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
естественно шо в китае не убедительно потому что вирус сделали в г.внорасии ,которая перманентно идет нах.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги