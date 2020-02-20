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21 февраля • обновлено в 01:03
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Разведка объявила о вмешательстве России в выборы США 2020 года: Трамп в ярости

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Россия вмешивается в выборы президента Америки 2020 года и поддерживает переизбрание действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом заявили пять представителей американской разведки во время брифинга в Комитете Палаты представителей по вопросам судопроизводства в США, пишет The New York Times.

По информации издания, это разозлило Трампа и он пожаловался, что теперь демократы будут использовать данную информацию против него. На следующий день после брифинга президент отругал исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что он позволил огласить информацию на мероприятии.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

inosmi.ru

В качестве особого раздражителя Трамп назвал присутствие на брифинге представителя Калифорнийского демократа Адама Шиффа, который возглавлял процедуру импичмента против него.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в американских СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп предлагал помилование основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в обмен на его заявление о непричастности России к взлому серверов Демократической партии. В Белом доме назвали это "полной чушью".

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп
Место
США
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Пора амерам уже смириться с тем, что выборы преза у них проводит )(уйлостан.
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