Разведение войск по сценарию Кремля закончилось для Грузии потерей территории и десятками тысяч жертв.

Об этом говорится в статье в издании "Экспресс". Отмечается, что начавшееся в 1992 году разведение сил в этой стране закончилось трагически.

"16 сентября 1993 года абхазская сторона нарушила соглашение о прекращении огня и начала штурм Сухуми. 27 сентября город с помощью России захватили абхазские вооруженные формирования", - вспоминает бывший пресс-аташе Грузии в Украине Бачо Корчилава.

Разведение войск в Грузии "КП"

Отмечается, что российская армия нанесла удар по всей глубине фронта, было много жертв среди мирного населения. Также, говорит эксперт Украинского института будущего Ираклий Джанашия, россияне даже обстреливали серую зону, чтобы заставить мирное население покинуть населенные пункты, которые были в ней.

Также упоминается, что в 2008 году для Грузии также была разработана "формула Штайнмайера", однако она так и не начала действовать. На сегодняшний день, говорят эксперты, регион, где была зона конфликта, находится в очень упадническом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе перед разведением войск. Там он поскандалил с одним из ветеранов, который выступил против такого шага.

Позже в сети появилось полное видео нашумевшего разговора Зеленского с добровольцами. На кадрах видно, как глава государства требовал от них вывезти из Золотого оружие.

29 октября на Донбассе все же началось разведение войск у этого населенного пункта. Это подтвердили в штабе ООС и российские террористы "ЛНР".

Зеленский поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области, заявив, что это прекрасно.

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