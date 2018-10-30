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Развалу России быть? В конфликте Ингушетии и Чечни случился новый поворот

13.4тЧитать материал на украинском

В Ингушетии Конституционный суд во вторник, 30 октября, признал незаконным договор о новых границах с Чечней, подписанный главами республик Юнус-беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым.

Как сообщает РБК, суд постановил, что сам факт заключения соглашения без проведения референдума не повлечет за собой каких-либо правовых последствий для чиновников, организаций и жителей Ингушетии.

Заседание суда состоялось по запросу депутатов Народного Собрания Ингушетии, которые требовали признать соглашение о новых границах незаконным, потому что оно было принято без проведения референдума и опроса населениях тех поселений, чьи границы теперь изменены.

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Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации данного договора, который был заключен между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главой Ингушетии Юнус-беком Евкуровым. В тот же день Евкуров подписал закон.

Кадыров и Евкуров

Кадыров и Евкуров

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров пригрозил Ингушетии войной из-за отказа признать границы. После этого в стране начались массовые акции протеста. 17 октября оргкомитет митинга решил приостановить акцию, она возобновится уже 31 октября.

Персона
Рамзан Кадыров
Место
Россия
Объект
Россия
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Дейман Алон
Дейман Алон
Ингушам пора мочить кадыровцев
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Дейман Алон, Зачем? Они наоборот хотят общую границу иметь
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