Разваливался на ходу! В Италии экстренно сел самолет. Фото

В аеропорту Рима (Италия) совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Norwegian.

Авиалайнер Boeing 787 снова сел вскоре после взлета, передает издание La Repubblica.

При посадке небольшие фрагменты самолета рухнули на крыши нескольких домов и попали на автомобили в городе Фьюмичино. В целом обломки повредили 25 автомобилей и 12 домов. В результате инцидента никто не пострадал.

Известно, что Boeing 787 с 298 пассажирами на борту направлялся в Лос-Анджелес. У воздушного судна возникли проблемы с двигателем, отдельные обломки достигали длины в 5 см.

Аварийная посадка прошла без проблем в присутствии чрезвычайных служб и пожарных. Пассажиры самолета не пострадали, их пересадили на другие рейсы в Штаты.

В Италии части самолета падали на крыши домов La Repubblica

В Италии части самолета падали на крыши домов La Repubblica

В Италии части самолета падали на крыши домов La Repubblica

Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном курорте туристка выпала из самолета во время полета.

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