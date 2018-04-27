"Развалится на куски": сбежавший в Россию экс-регионал "предсказал" судьбу Украины

Сбежавший в Россию экс-член Партии регионов Владимир Олейник заявил, что Германия согласилась на строительство газопровода "Северный поток-2" из-за того, что Украина может развалиться как государство (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его мнению, страна боится остаться без снабжения голубым топливом, поэтому изучает перспективы Украины. Подлое заявление перебежчик озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер в Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Германия настаивает на "Северном потоке-2", "Газпром говорит, что и "Северный поток-3" будет. Несмотря на давление Америки, в целом Европы, Германия настаивает. Это педантичные немцы, которые не выбрасывают деньги просто. А почему они настаивают? А потому что они не только просчитали миллиарды, но и провели политическую экспертизу и увидели: перспектив у Украины нет, она может развалиться на куски. И тогда будет потеряно устойчивое обеспечение газа Германией", — высказался он, добавив, что таким образом член Европейского союза пытается защитить собственные национальные интересы.

Подытоживая, Олейник подчеркнул, что лично он очень хочет, чтобы украинцы остались с "трубой и российским газом".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Олейник в эфире росТВ возомнил себя россиянином и возмутился тем, что против РФ якобы существует заговор.