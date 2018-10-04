Развал России начался? Кадыров пригрозил войной Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной из-за отказа признать границу.

"Народ какой? Не боится, когда не видит угрозы. Как только появится угроза, начинают колени дрожать у всех, а когда далеко, спокойно пишут, сидя на теплом диване. Не ведите пустых разговоров. По крайней мере, в адрес руководства Чеченской Республики и народа. Будет спрос", - сказал Кадыров, передает "Кавказский узел".

Он заявил, что чеченцы и ингуши "являются братьями". А те, кто работает в органах власти, тоже являются "людьми, мусульманами, имеющими свои семьи, знающими свое прошлое и настоящее".

"Ради Всевышнего, не создавайте себе проблем. Если воевать, то меня и это устраивает. Есть сила – поквитаюсь. Когда не будет силы – поквитайтесь. Надо будет, и благородство покажем, и щедрость. Но тот, кто ведет пустые разговоры, тот свое место найдет", - сказал Кадыров.

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В частности, речь идет о голосовании в парламентах Ингушетии и Чечни о ратификации соглашения, устанавливающего границу между регионами. Народное собрание Ингушетии выступило против этой инициативы.

В сети заявление Кадырова о "братьях" и войне вызвало резонанс. Некоторые предположили, что распад России начнется с Кавказа.

"Распад рашки все же начнется с Кавказа", "Развал России стартовал", "Кадыров угрожает Ингушетии войной. Распад СССР начался в 1989 году, когда азербайджанцы начали воевать с армянами. А теперь вот чеченцы пойдут войной на ингушей", – написали пользователи.

"Когда Ингуши с Чеченами будут воевать, кто будет сепаратистами, а кто ополченцами", "А Путин куда введет войска", - отметили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2016 году израильский политолог Авраам Шмулевич прогнозировал, что Россия создаст новый фронт на Кавказе для отвлечения внимания от Украины и Сирии.