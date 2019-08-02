Разрыв ракетного договора США и России: в НАТО назвали виновных

В НАТО заявили, что вина за расторжение Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) полностью лежит на России.

Решение США отойти от договоренностей обосновано исключительно нарушениями со стороны России, говорится в объявлении, опубликованном на официальном сайте Совета НАТО.

"Россия несет исключительную ответственность за остановку действия договора. Мы сожалеем, что РФ не продемонстрировала готовности и не предприняла очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств", – говорится в заявлении.

Флаги России и НАТО Nhan Dan

Известно также, что в НАТО уже согласовали комплекс мер, которые будут гарантировать эффективную позицию обороны стран-членов.

Как писал OBOZREVATEL:

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