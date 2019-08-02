Разрыв ракетного договора США и России: в НАТО назвали виновных

В НАТО заявили, что вина за расторжение Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) полностью лежит на России.
Решение США отойти от договоренностей обосновано исключительно нарушениями со стороны России, говорится в объявлении, опубликованном на официальном сайте Совета НАТО.
"Россия несет исключительную ответственность за остановку действия договора. Мы сожалеем, что РФ не продемонстрировала готовности и не предприняла очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств", – говорится в заявлении.
Флаги России и НАТО
Nhan Dan
Известно также, что в НАТО уже согласовали комплекс мер, которые будут гарантировать эффективную позицию обороны стран-членов.
Как писал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп осенью 2018 года заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещены крылатые ракеты.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".
Начиная со 2 февраля 2019 года, Соединенные Штаты Америки заявили о приостановлении исполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ответ Россия также вышла из ДРСМД.
2 августа США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение холодной войны.
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