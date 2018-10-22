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Разрыв ракетного договора с США: Россию поймали на громкой лжи 

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Россия много лет обманом нарушала договор о ядерных вооружениях с США, из которого Вашингтон намерен выйти в ближайшее время.

Об этом говорится в публикации The Times. "Десять лет назад американская разведка впервые заподозрила, что Москва разрабатывает крылатую ракету наземного базирования с ядерной боеголовкой, существование которой нарушает Договор о ракетах средней и малой дальности", - утверждает издание.

Также отмечается, что это открытие спровоцировало конфронтацию с российской стороной, которая сохранялась при администрации Обамы и вызывала растущую тревогу в НАТО, "поскольку новое оружие стало бы прямой угрозой для Европы".

В прошлом году США заявили, что речь идет о ракете "Новатор 9М729". "Это крылатая ракета, которая, по уверениям западных разведок, ввиду своей дальности нарушает договор", - отметил журналист Майкл Эванс.

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По его словам, американские спутники-шпионы наблюдали за тем, как Россия провела испытательный запуск подозрительной новой ракеты с пусковой установки.

"США полагают, что при последующих испытаниях договор был нарушен, есть подозрения, что ракеты уже развернуты", - говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".

Позже США заявили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, речь идет о СНВ-III, который ограничивает стратегические наступательные вооружения.

В свою очередь, Германия осудила решение США, назвав шаг американского президента Дональда Трампа "пагубным".

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Дональд Трамп
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Вся американская причудь,как обычно,основана не на фактах,а на предположениях и подозрениях.Я вот не только преполагаю,но и подозреваю,что Ляшка Петрушку распечатал не только орально,но и анально.Следует Петрухе после этого пидором в Раде объявится, или он этим никого не удивит?
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
разведка заподозрила, есть подозрения, что ракеты уже развернуты ... Поздно пить Боржоми ..., нужно уже срочно Европе договариваться, СШП за океаном, там наплевать на ракеты средней дальности.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Так заподозрила или поймала и доказала? Пипец! Верх западной юриспруденции. Впрочем, это уже доказало их действия по коллективной ответственности, например, спортсменов. Да и тезисы, например, Америки по поводу Скрипалей, типа нам не требуются доказательства, мы верим Англии. Новатор, Новичок как всё однооборазно по Голливудски.
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