Разрыв ракетного договора с США: Россию поймали на громкой лжи 

Россия много лет обманом нарушала договор о ядерных вооружениях с США, из которого Вашингтон намерен выйти в ближайшее время.

Об этом говорится в публикации The Times. "Десять лет назад американская разведка впервые заподозрила, что Москва разрабатывает крылатую ракету наземного базирования с ядерной боеголовкой, существование которой нарушает Договор о ракетах средней и малой дальности", - утверждает издание.

Также отмечается, что это открытие спровоцировало конфронтацию с российской стороной, которая сохранялась при администрации Обамы и вызывала растущую тревогу в НАТО, "поскольку новое оружие стало бы прямой угрозой для Европы".

В прошлом году США заявили, что речь идет о ракете "Новатор 9М729". "Это крылатая ракета, которая, по уверениям западных разведок, ввиду своей дальности нарушает договор", - отметил журналист Майкл Эванс.

По его словам, американские спутники-шпионы наблюдали за тем, как Россия провела испытательный запуск подозрительной новой ракеты с пусковой установки.

"США полагают, что при последующих испытаниях договор был нарушен, есть подозрения, что ракеты уже развернуты", - говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".

Позже США заявили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, речь идет о СНВ-III, который ограничивает стратегические наступательные вооружения.

В свою очередь, Германия осудила решение США, назвав шаг американского президента Дональда Трампа "пагубным".