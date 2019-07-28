Разрыв ракетного договора с Россией: в НАТО назвали крайнюю дату

Страны НАТО должны подготовиться к разрыву Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) с Россией.

Если РФ будет продолжать нарушать его, то разрыв произойдет уже до 2 августа, сообщил секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Der Spiegel.

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД", – заявил он.

Йенс Столтенберг Радио свобода

Как известно, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Ранее Соединенные Штаты Америки заявили о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ответ Россия также вышла из ДРСМД.

Как писал OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп осенью 2018 года заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".

18 июня Государственная дума России приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о РСМД.

В НАТО заявили, что им придется ответить мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

OBOZREVATEL рассказывал, какие последствия ожидают мир и Украину после того, как РФ и США оказались на пороге новой гонки вооружения.

3 июля Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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