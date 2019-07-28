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Разрыв ракетного договора с Россией: в НАТО назвали крайнюю дату

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Страны НАТО должны подготовиться к разрыву Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) с Россией.

Если РФ будет продолжать нарушать его, то разрыв произойдет уже до 2 августа, сообщил секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Der Spiegel.

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД", – заявил он.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Радио свобода

Как известно, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Ранее Соединенные Штаты Америки заявили о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ответ Россия также вышла из ДРСМД.

Как писал OBOZREVATEL:

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США
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Соединенные Штаты Америки заявили о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ОТВЕТ Россия также вышла из ДРСМД." - В ответ, Карл… эээ… в смысле - Йенс! В ответ. Но виноваты, конечно русские, ага. :)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
а причем тут НАТО и ДРСМД?
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