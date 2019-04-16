Разрыв отношений России и НАТО: в Альянсе разоблачили ложь Кремля

В НАТО опровергли информацию о том, что Россия полностью прекратила сотрудничество с Альянсом.

О разрыве отношений ранее заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Официальный ответ на это опубликовала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, передает DW.

"Позиция НАТО не изменилась. В отношении России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога", – сказано в заявлении.

Газета 2000

Лунгеску отметила, что в марте 2014 года Альянс в связи с агрессивными действиями России против Украины полностью приостановил практическое сотрудничество с РФ, сохранив при этом каналы для военного и политического диалога. С тех пор, по ее словам, ситуация не изменилась.

Как заявила Лунгеску, НАТО привержен диалогу с Россией в целях ясного обозначения его позиций, снижения рисков и усиления прозрачности.

Оана Лунгеску GoGetNews

"Заместитель генерального секретаря НАТО продолжает регулярное общение с российскими дипломатами. Мы также сохраняем военные каналы связи. Председатель военного комитета НАТО и верховный командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе поддерживают прямые контакты с начальником генерального штаба ВС РФ", – уточнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО обеспокоились скрытностью РФ. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти ранее заявил, что недостаточно активный диалог между государствами может привести к вооруженной конфронтации.

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