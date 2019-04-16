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Разрыв отношений России и НАТО: в Альянсе разоблачили ложь Кремля

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В НАТО опровергли информацию о том, что Россия полностью прекратила сотрудничество с Альянсом.

О разрыве отношений ранее заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Официальный ответ на это опубликовала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, передает DW.

"Позиция НАТО не изменилась. В отношении России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога", – сказано в заявлении.

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Разрыв отношений России и НАТО: в Альянсе разоблачили ложь Кремля

Газета 2000

Лунгеску отметила, что в марте 2014 года Альянс в связи с агрессивными действиями России против Украины полностью приостановил практическое сотрудничество с РФ, сохранив при этом каналы для военного и политического диалога. С тех пор, по ее словам, ситуация не изменилась.

Как заявила Лунгеску, НАТО привержен диалогу с Россией в целях ясного обозначения его позиций, снижения рисков и усиления прозрачности.

Оана Лунгеску

Оана Лунгеску

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"Заместитель генерального секретаря НАТО продолжает регулярное общение с российскими дипломатами. Мы также сохраняем военные каналы связи. Председатель военного комитета НАТО и верховный командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе поддерживают прямые контакты с начальником генерального штаба ВС РФ", – уточнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО обеспокоились скрытностью РФ. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти ранее заявил, что недостаточно активный диалог между государствами может привести к вооруженной конфронтации.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Тег
НАТО
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Древний Укр
Древний Укр
Если каналы сохранились,то это не отсутствие диалога?Ха,ха,ха. Да пусть хоть тущу каналов будет,если решено ими не пользоваться,то какое же это сохранение диалоги.Ай,да натовские сукины сыны,ай,да мастера демагогии. Вот оборзеватель подпевает этим демагогам вешая лапшу на уши своим читателям.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
России и НАТО надо дружить, нах бомбить Сирию, лучше вместе ебануть по Киеву.
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a alexeyon
a alexeyon
Впрочем ничего не обычного, вата как всегда врет.. Захарова по уровню цинизма и вранья наверно геббельса «обошла»уже ..
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