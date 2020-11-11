Тот факт, что президент США Дональд Трамп, который проиграл выборы представителю демократов Джону Байдену, несколько уменьшил агрессивность своей публичной риторики, еще совсем ничего не значит.

Необходимо вспомнить, что еще задолго до выборов Трамп отметил, что единственный путь, когда он может проиграть, – это случаи мошенничества. С самого начала Трамп не соглашался с бюллетенями, присылаемые по почте. Фундамент теории "возможного мошенничества" уже тогда был заложен.

Трамп, проиграв выборы, пытается доказать, что у него "украли победу". И он готов пойти на все, чтобы доказать, что "выиграл именно он".

В этом контексте вполне логичным выглядит освобождения Марка Эспера – министра обороны США, который не соглашался с Трампом об использовании военных против американских граждан.

Это вызывает беспокойство у многих американских экспертов и аналитиков и свидетельствует о том, что Трамп самом деле может попытаться использовать "Закон о восстании", чтобы удержать власть в своих руках.

Если Трамп отказывается признать результат выборов 2020 года и оказывает подобные действия, то это очень опасно напоминает подготовку к государственному перевороту.

Карл Бернштейн, один из самых известных в США журналистов-расследователей, сказал в эфире CNN, что, возможно, есть 20 республиканцев в Сенате, которым надоела поведение Трампа. По его подсчетам, с сенатскими демократами этого может быть достаточно, чтобы устранить Трампа с должности прямо сейчас.

Между тем, большинство Республиканской партии официально не признает победу Байдена. Если бы это происходило в развивающихся странах, это было бы расценено как будущий переворот или, по крайней мере, большую политический кризис. Ранее о таком в США и подумать было бы трудно, однако, при подобных обстоятельствах, ситуация может развиваться в отрицательную сторону очень быстро.

После попытки Трампа сорвать избирательный процесс, освобождение Марка Эспера, который противостоял этому и смело выступил в роли защитника американской демократии, имеет очень беспокоить весь американский политический истеблишмент.

А особенно учитывая то, что Трамп и к тому позволял себе выходить за рамки допустимого, что он много раз наглядно доказывал. Поэтому нельзя исключать, что американскому народу нужно готовиться и к худшим сценариям возможного развития событий.

Можно сказать, что сразу после войны во Вьетнаме отношения между гражданскими и военными в США были в ужасном состоянии. Американские военные потратили десятилетия на восстановление уважения к себе со стороны американской общественности.

И вся эта работа могла бы "испариться" за несколько минут, если бы Эспер выполнил требования Трампа. Однако в Пентагоне нашлись влиятельные четырехзвездочные генералы, поддержали позицию министра обороны по этому вопросу, и войска не были задействованы для выполнение несвойственных для них полицейских функций.

На Капитолийском холме должны бить в "колокола тревоги" после того, как Трамп уволил министра обороны лишь за два месяца до изменения хозяина Белого дома. Единственной рациональной причиной далее может быть дальнейшая консолидация власти и попытка свести на нет результат президентских выборов.

Дело здесь даже не в том, что он устранил Эспера в самом конце своего правления, а за этим не может быть ничего другого, чем создание Трампом ситуации, при которой он сможет и дальше оставаться в президентском кресле.

Все это указывает на подготовку к тому, что Дональд Трамп не только может отказаться уступить и оставить должность, но он еще и поощряет и подбадривает своих сторонников к агрессивным действиям, чтобы бороться за то, чтобы он остался в Белом доме.

Он постоянно повторяет, что у него "украли выборы". И теперь можно только гадать, как далеко Трамп может зайти в своем желании переиграть результаты ноябрьских выборов в свою пользу.

После министра обороны он может освободить и руководителей разведки, ЦРУ и ФБР. Ему нужны "свои люди" на ключевых силовых направлениях. Этим президент создает пространство для любых действий, которые он выберет для реализации своей главной цели.

Трамп проводит не что иное, как перегруппировка преданных ему сил. И ситуация, в таком случае, будет совершенно непрогнозируемым и может выйти из-под контроля до окончания его президентского срока – 20 января 2021.

Почему бы это он должен был освободить министра обороны лишь за два месяца до окончания своей президентской каденции?

Планирует ли он попытку государственного переворота? Если он сейчас освободит директора ФБР, то это будет прямо будто из старого советского руководства. Если вы хотите захватить страну, сначала вы получаете контроль над военными, а затем над министерством внутренних дел, контролирует полицию.

После этого нужно надеть "намордник" на прессу, и тогда вы готовы объявить о введении военного положения и отменить гражданские свободы.

Для этого всего необходимо спровоцировать непримиримое противостояние на улицах Америки между сторонниками Трампа и сторонниками Байдена, а дальше вывести войска для наведения "общественного порядка" и "покоя в обществе".

Не потому Путин так и не поздравил Джона Байдена с победой на президентских выборах?

Необходимо учитывать психологический портрет Дональда Трампа, он не привык никогда проигрывать, он никогда не имел над собой никакого начальника, он считает, что может быть только одна правильная мысль, – его.

Вполне можно говорить о реальной угрозе политического заговора и государственного переворота, чтобы не допустить к власти законно и конституционно избранного президента Джо Байдена.

Трамп никак не хочет осознать того, что большинство американцев своей воле освободили его с президентского поста, а править более 20 лет можно только в Российской Федерации, и то, когда твоя фамилия есть Путин.

Американские политические эксперты предполагают, что директор ЦРУ Джина Хаспел и директор ФБР Кристофер Рэй также могут вскоре попасть под увольнение, поскольку не поддержали использование Трампом своих агентств с целью его переизбрания.

Президент освобождает дееспособных руководителей ведомств за сопротивление его сомнительным схемам. Но вносить одновременно серьезные изменения в руководство американских органов национальной безопасности и разведки было бы опасно для национальной безопасности Соединенных Штатов, особенно если освобожденных будет заменено на неквалифицированных политических сторонников пока еще действующего президента.

Среди многих законов "никогда больше", которые американцам нужно будет принять, чтобы предотвратить появление нового Трампа, должен стать запрет увольнять кого-либо из ключевых предназначенных постов после того, как действующий президент проигрывает выборы. Чтобы дальше ни "хромая утка" не могла оспаривать результаты президентских выборов, в случае своего явного проигрыша.

Трампа совершенно не волнует то, что сейчас его нелепые обвинения в "украденные выборы" и отказ уступить расшатывают основы американской демократии. Для него главное, чтобы он всегда был сверху.

Крайне важно создать такие ограничивающие механизмы, в будущем ни один новый президент не имел права провоцировать войну против собственного народа. Это должно быть прописано в Конституции и запрещено.

Освобождение Марка Эспера должен стать прецедентным делом. Увольнение министра за его нежелания оказать военную поддержку политику, у которого развивается "культ личности", очень опасно вызовом всей системе власти в США.

Поэтому уже сейчас нужно подумать над тем, что Трамп может не ограничиться "психической атакой" на своих политических оппонентов, которая заключается в забросе судов несерьезными исками. Он способен пойти значительно дальше, отказываясь покинуть Белый дом после инаугурации законно избранного президента Джо Байдена.

И хотя такого еще не было никогда за всю американскую историю, но развитие подобных событий совершенно нельзя исключать, и к нему необходимо быть готовыми.

В медийной сфере, которая поддерживает Дональда Трампа, говорится о том, что освобождение Эспера является частью плана Трампа по предотвращению "демократическому перевороту". Так сторонники протрампивсього крыла в Республиканской партии обвиняют демократов в том, что они каким-то образом подло создали более 4 миллионов "незаконных голосов", чтобы устранить настоящего "победителя выборов".

Но в то же время экс-президент США Джордж Буш-младший поздравил Джо Байдена с победой. Что может говорить о значительные расхождения в самой Республиканской партии. И то, что после этих выборов она может расколоться на две фракции. Сторонников Трампа и сторонников старого классического республиканизма времен президента Рональда Рейгана.

Период между 3 ноября 2020 и 20 января 2021, до времени, когда закончится президентский срок Дональда Трампа, будет чрезвычайно сложным для американского общества. Эпоха "политической неопределенности" может негативным образом повлиять на президентство Джо Байдена.

Поставив изначально под сомнение саму легитимность пребывания Байдена на президентском посту, сторонники Трампа способны перенести это и на все последующие годы байденивськои каденции.

Похоже, что американская демократия столкнулась с самым большим вызовом со времени Гражданской войны. И очень хочется верить в то, что Соединенные Штаты смогут найти внутренние силы, чтобы противостоять этому огромному испытанию, выйдут из разрушительного "политического пике" и смогут отстоять демократический выбор американского народа.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.