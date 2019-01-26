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''Разрушить Венесуэлу'': Мадуро признался о разговоре с Путиным

5.3тЧитать материал на украинском

Свергнутый глава Венесуэлы Николас Мадуро провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом Мадуро рассказал в ходе публичного выступления после масштабных протестов в стране. Запись была опубликована изданием "Медуза".

По его словам, Путин первым ему позвонил и выразил "безусловную поддержку" и готовность сотрудничать "для развития Венесуэлы".

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"Россия уже сказала, что это попытка силового вмешательства для разрушения Венесуэлы. Я ответил, что это масштабная провокация империалистов из США. Это безумный Дональд Трамп возомнил себя мировым полицейским. Это масштабная провокация. Я сказал в трубку: у нас стальные нервы, спокойствие и здравый смысл!" — рассказал Мадуро.

Политик добавил, что несмотря на протесты в стране и осуждение мирового сообщества, он не намерен отступать и отказываться от власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабные протесты охватили столицу Венесуэлы 23 января. Против Мадуро вышли тысячи граждан, на улицах города начались столкновения с силовиками, которые закончились человеческими жертвами.

В тот же день лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро. Президент США подержал его и признал новым лидером государства. Вскоре на аналогичный шаг пошли еще 9 стран.

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Персоны
Николас МадуроВладимир ПутинХуан ГуайдоДональд Трамп
Место
Венесуэла
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты бандеры к аду готовьтесь, не отвлекайтесь, будем наблюдать как вы корчитесь от ужаса)))
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an and
an and
Вроде и оппозиция и штаты даже предложили ему имунитет за уход ради организации просто честных выборов в своей стране! Вот что еще нужно казнокраду с миллиардами, который просто не в состоянии править страной и обеспечить благополучие граждан? А птн просто, похоже, видит родственную душу в нём..сам такой же
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
an and, Прикинь и даже ваш хозяин штаты предложили. Венесуэла не рабская урина
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Я не понемаю таких умолешенных . Ну ты правишь уже 100 лет в обед . Денег напиз...ил миллиарды . Иди живи в любой стране мира невчем себе неотказуй . Вышли на протесты миллион людей , да выйди скажи , хорошо я не буду воевать с собственным народом я ухожу . Взамен получаешь уважение как минимум , в жопу уже лопату не всунут . Нет надо убить миллионы людей детей , разбить в хлам страну , ради чего непонемаю ?
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Доктор Смерть, Я себе задаю такой же вопрос про наших кандидатов,например , Тимошенко. Куда ты старая бабка лезешь? Неужели ты на старости лет так мечтаешь остаток своих дней посвятить моему процветанию?! Может это болезнь похлеще клептомании? Может быть они все типа Тимошенко просто больные люди? Тогда на хрена они нам?
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