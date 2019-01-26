''Разрушить Венесуэлу'': Мадуро признался о разговоре с Путиным

Свергнутый глава Венесуэлы Николас Мадуро провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом Мадуро рассказал в ходе публичного выступления после масштабных протестов в стране. Запись была опубликована изданием "Медуза".

По его словам, Путин первым ему позвонил и выразил "безусловную поддержку" и готовность сотрудничать "для развития Венесуэлы".

"Россия уже сказала, что это попытка силового вмешательства для разрушения Венесуэлы. Я ответил, что это масштабная провокация империалистов из США. Это безумный Дональд Трамп возомнил себя мировым полицейским. Это масштабная провокация. Я сказал в трубку: у нас стальные нервы, спокойствие и здравый смысл!" — рассказал Мадуро.

Политик добавил, что несмотря на протесты в стране и осуждение мирового сообщества, он не намерен отступать и отказываться от власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабные протесты охватили столицу Венесуэлы 23 января. Против Мадуро вышли тысячи граждан, на улицах города начались столкновения с силовиками, которые закончились человеческими жертвами.

В тот же день лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро. Президент США подержал его и признал новым лидером государства. Вскоре на аналогичный шаг пошли еще 9 стран.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!