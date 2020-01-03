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3 января • обновлено в 07:42
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"Разрушит пол-Европы!" В сети показали последствия зверств Путина в Сирии

4.2т
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В сети показали видео потока беженцев из сирийского города Идлиб, который регулярно атакует авиация России и президента Сирии Башара Асада.

Кадры были обнародованы на странице The White Helmets в Twitter. На видео видны огромные очереди из автомобилей, груженных вещами. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

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"Это поток беженцев в Идлибе, который уничтожает Путин со своим другом Асадом. И никому нет до этого дела. Похоже, уроки истории так и не были усвоены. А новый Гитлер вскоре вновь прогуляется, разрушив пол-Европы, чтоб на какое-то время привести мир в чувство", – прокомментировал кадры блогер Vіtаuskаs.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали жуткие последствия удара России по детям в Сирии. Удар был проведен с использованием запрещенных кассетных бомб.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Пигин Макс
Пигин Макс
А почему умолчали, что это видео "белых касок"?
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Вот Ракку, США разбомбили вместе с жителями и никаких потоков беженцев. Все гуманно.
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8
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Хо Хол
Хо Хол
Сирия - Европа? Ясно.
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