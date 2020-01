"Разрушит пол-Европы!" В сети показали последствия зверств Путина в Сирии

В сети показали видео потока беженцев из сирийского города Идлиб, который регулярно атакует авиация России и президента Сирии Башара Асада.

Кадры были обнародованы на странице The White Helmets в Twitter. На видео видны огромные очереди из автомобилей, груженных вещами. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

"Это поток беженцев в Идлибе, который уничтожает Путин со своим другом Асадом. И никому нет до этого дела. Похоже, уроки истории так и не были усвоены. А новый Гитлер вскоре вновь прогуляется, разрушив пол-Европы, чтоб на какое-то время привести мир в чувство", – прокомментировал кадры блогер Vіtаuskаs.

With the ongoing tragedy displacement campaigns and escape death from #Idlib countryside. This is how our White Helmets teams dealing with the emergency situation. pic.twitter.com/J4S6Fzdzad