"Разрушила надежды": у России появился новый враг на Ближнем Востоке

Бывший руководитель главного курдского политического движения в Сирии "Демократический союз" Салех Муслим раскритиковал Россию за позицию к турецкой операции в Африне.

По его мнению, отсутствие "зеленого света" от Кремля Анкаре сделало бы не состоятельной операцию на севере Сирии. Об этом сообщает иракское агентство "Аш-Шафаак".

После пресс-конференции в Стокгольме Муслив отметил, что Турция не могла достичь успеха без России.

"Россия разрушила наши надежды, потому что были некоторые обязательства, связанные с ее присутствием в Сирии. Они обещали, что будут защищать сирийскую территорию", – сказал экс-лидер партии.

Как сообщал "Обозреватель", Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне 20 января.

22 января главнокомандующий курдскими отрядами обвинил Россию в предательстве за то, что она не отговорила Турцию от нападения.