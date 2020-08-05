Разрушены дома и дороги, на улицах – клубы дыма: появились свежие видео из эпицентра взрыва в Бейруте
Появились свежие видео из эпицентра взрыва в Бейруте.
В сети опубликовали свежие видео из ливанского города Бейрут, где накануне, 4 августа, произошел мощный взрыв, забравший жизни по меньшей мере, 78 человек.
Кадры, снятые утром 5 августа, публикуют в соцсетях. На них видны последствия взрыва – разрушенные и сожженные дома и дороги, а также клубы пыли и дыма. Судя по видео, масштабы трагедии катастрофичны – разрушена большая часть города.
Бейрут погрузился в темноту и пыль, на улицах слышны сирены машин скорой помощи.
Как пишет ТАСС, пожарные команды все еще не потушили пожары в портовой зоне, откуда идет дым. Дорожные службы тем временем уже приступили к разбору завалов на проезжей части, вызванных обрушением фасадов зданий. Под колесами – крошки стекол.
"Совсем скоро эти кадры станут частью фильма-катастрофы. Но, как известно, жизнь страшнее любого кино Взрыв в Бейруте сравнивают с ядерным в Хиросиме и Нагасаки", – сказано в сообщении канала "Милитарист".
Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Погибли по меньшей мере 78 человек, четыре тысячи пострадали.