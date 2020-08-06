Разрушенный взрывом Бейрут показали со спутника. Фото
Компания Airbus Space обнародовала спутниковые снимки порта в ливанской столице Бейруте после мощного взрыва.
При этом картину на месте ЧП сравнили с той, которая была до нее. Фото размещены в Twitter (чтобы посмотреть, проскролльте страницу вниз).
На снимках видно, каких масштабным разрушениям подвергся не только порт. Так, почти все ангары в порту разрушены. Среди них и главный элеватор, расположенный просто вблизи эпицентра взрыва.
На месте склада, где взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, образовалась огромная яма, которая заполнилась водой из моря.
Корабли, которые находились в порту ливанской столицы, перевернулись от взрывной волны или вообще оказались на берегу.
Для сравнения масштабов последствий НП компания Airbus Space предоставила снимки, датированные 25 января и 5 августа 2020 года.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
взрыв в столице Ливана Бейруте попал на свадебное видео. На нем видно, как невеста позирует, затем раздается взрыв, и оператор идет снимать последствия события.
В сети опубликовали свежие видео из ливанского Бейрута, где произошел мощный взрыв.
Взрыв в порту Бейрута по мощности сравнили со взрывом 1800 тонн тротила. Его последствия показали с высоты птичьего полета.
Помимо этого, моменты взрыва в Бейруте синхронизировали в одном видео. Кадры с разных ракурсов запечатлели камеры наблюдения и очевидцы ЧП.
Также были опубликованы фотографии того, как выглядит Бейрут через день после разрушительного взрыва.