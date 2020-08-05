Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета. Жуткое видео

Марина Лисничук Мир 11:35, 5.08.2020 Обновлено: 11:39, 5.08.2020

Взрыв в порту столицы Ливана Бейруте по мощности сравнили со взрывом 1800 тонн тротила. Ведь его было видно из любой точки города, а слышно – в других и даже на Кипре, до которого больше 200 километров.

Разрушения, к которым привело ЧП вечером 4 августа, показали с высоты птичьего полета. Видео опубликовано на YouTube-канале The Telegraph (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что огромной мощности взрыв уничтожил порт Бейрута, в результате полностью разрушены или повреждены еще около половины городских зданий.

Последствия взрыва в порту Бейрута
(YouTube-канал The Telegraph)

Количество погибших уже приблизилось к 100. При этом больницы города переполнены, медики стараются оказать необходимую помощь пострадавшим – ведь таких насчитывали более 3,7 тысяч человек.

Последствия взрыва в порту Бейрута
(YouTube-канал The Telegraph)

Причиной взрыва, как известно, называют нарушение правил хранения почти 3000 тонн селитры.

Последствия взрыва в порту Бейрута
(YouTube-канал The Telegraph)
Последствия взрыва в порту Бейрута
(YouTube-канал The Telegraph)
Последствия взрыва в порту Бейрута
(YouTube-канал The Telegraph)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • мощные взрывы в столице Ливана Бейруте попали на свадебное видео. На нем видно, как невеста позирует, затем раздается взрыв, и оператор идет снимать последствия события.

  • Также в сети опубликовали свежие видео из ливанского города Бейрут, где произошел мощный взрыв.

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