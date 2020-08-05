Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета. Жуткое видео

Взрыв в порту столицы Ливана Бейруте по мощности сравнили со взрывом 1800 тонн тротила. Ведь его было видно из любой точки города, а слышно – в других и даже на Кипре, до которого больше 200 километров.

Разрушения, к которым привело ЧП вечером 4 августа, показали с высоты птичьего полета. Видео опубликовано на YouTube-канале The Telegraph (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что огромной мощности взрыв уничтожил порт Бейрута, в результате полностью разрушены или повреждены еще около половины городских зданий.

Последствия взрыва в порту Бейрута (YouTube-канал The Telegraph)

Количество погибших уже приблизилось к 100. При этом больницы города переполнены, медики стараются оказать необходимую помощь пострадавшим – ведь таких насчитывали более 3,7 тысяч человек.

Последствия взрыва в порту Бейрута (YouTube-канал The Telegraph)

Причиной взрыва, как известно, называют нарушение правил хранения почти 3000 тонн селитры.

Последствия взрыва в порту Бейрута (YouTube-канал The Telegraph)

Последствия взрыва в порту Бейрута (YouTube-канал The Telegraph)

Последствия взрыва в порту Бейрута (YouTube-канал The Telegraph)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: