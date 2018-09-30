Страна-друг Украины сделала жесткий выпад в адрес Киева

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий считает, что внутренние реформы в Украине не должны задерживаться вооруженным конфликтом с Москвой или конфликтом идентичности с Польшей.

В интервью PAP Цихоцкий отметил, что трудности в основном наблюдаются в области исторического диалога.

"О трудностях (в отношениях между странами. - Ред.), более того, серьезных, мы можем говорить в области исторического диалога, а точнее - в идентичности. Внутренняя реформа не должна задерживаться вооруженным конфликтом на востоке или идентичности - на западе", - сказал он.

Также политик уверяет, что украинская власть, в частности региональная на Волыни и Галичине, способствует "националистически ориентированным кругам".

"Доминирующий в официальной украинской риторике релятивизм преступления на Волыни - наглядным примером чего стал визит президента Петра Порошенко в Сагрынь 8 июля, при параллельном отмечании круглой годовщины "кровавого воскресенья" в Луцке с участием президента Андрея Дуды - не только трудно принять для поляков, но это может означать вызов для демократизации Украины ", - отметил замминистра.

"В отношениях с Украиной, к сожалению, мы не можем позволить себе роскошь откладывать вещи на будущее, все требует срочного урегулирования, полного сотрудничества и преданности обеих сторон. То, что происходит в Украине - не только на фронте, но и в области реформ, государственных финансов и выборов в следующем году - для нас и для будущей формы европейского порядка является существенным ", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Варшаве жестко раскритиковали и назвали отвратительной позицию украинского посла в Польше Андрея Дещицы касательно продолжения проведения эксгумационных работ в Украине.