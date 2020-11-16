Разработчик вакцины от COVID-19 предположил, когда мир вернется к привычной жизни

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
5,5 т.

  • Профессор Угур Шахин из BioNTech считает, что эту зиму планета трудно будет переживать коронавирус

  • По его словам, важно, чтобы все программы иммунизации населения завершились к осени следующего года

  • Но к большему влиянию вакцины, которой еще практически нет, на уменьшение количества заражений – далеко

Вакцина от коронавируса BioNTech

Соучредитель компании BioNTech, которая занимается разработкой вакцины от нового типа коронавируса, профессор Угур Шахин заявил, что ближайшая зима все еще будет тяжелой для мира.

За менее чем год с начала пандемии COVID-19 заразились уже почти 55 миллионов жителей планеты, однако даже вакцина сначала не сможет помешать росту количества инфицированных. Тогда как через год странам можно ожидать значительных изменений в борьбе с болезнью, сказал разработчик в ток-шоу на ВВС.

"Убежден, что передача заболевания между людьми уменьшится с помощью такой высокоэффективной вакцины – возможно, не на 90%, а на 50%. Однако мы не должны забывать, что даже это может привести к резкому уменьшению распространения пандемии", – дал Шахин прогноз на будущее.

Профессор убежден, что после успеха в разработке первой эффективной вакцины от коронавируса на нормализацию жизни в мире понадобится гораздо больше времени, чем до весны 2021 года, как заявляют некоторые ученые.

"Если все будет хорошо, то вакцину начнут поставлять в конце этого – в начале следующего года. Цель – более 300 миллионов доз по всему миру до апреля 2021-го, что может позволить нам только начать воздействовать на болезнь", – объяснил Шахин.

Большего влияния вакцины, которой еще практически нет, на уменьшение количества заражений COVID-19 можно ожидать не ранее зимы 2021-2022 годов

Он отметил, что следующее лето поможет снизить темпы заражения COVID-19, к осени или зиме 2021-22 годов специалисты надеются достичь высокого уровня вакцинации, и только тогда можно ожидать большего влияния вакцины на уменьшение количества заражений.

"Основным побочными эффектами вакцины были умеренная боль в месте инъекции в течение нескольких дней, невысокая температура в некоторых участников. Но мы не видели никаких других серьезных противопоказаний, которые могли бы привести к паузе или остановке исследований", – объяснил Шахин, добавив, что пока важно, чтобы все программы иммунизации населения завершились именно к осени следующего года.

Отметим, что вакцина от BioNTech является одной из 11 других, которые сейчас находятся на завершающей стадии тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в компаниях Pfizer и BioNTech рассказали о цене потенциальной вакцины от коронавируса.

ГерманияИсследование ученыхКоронавирусКоронавирус