Разработчик вакцины от COVID-19 предположил, когда мир вернется к привычной жизни

Соучредитель компании BioNTech, которая занимается разработкой вакцины от нового типа коронавируса, профессор Угур Шахин заявил, что ближайшая зима все еще будет тяжелой для мира.

За менее чем год с начала пандемии COVID-19 заразились уже почти 55 миллионов жителей планеты, однако даже вакцина сначала не сможет помешать росту количества инфицированных. Тогда как через год странам можно ожидать значительных изменений в борьбе с болезнью, сказал разработчик в ток-шоу на ВВС.

"Убежден, что передача заболевания между людьми уменьшится с помощью такой высокоэффективной вакцины – возможно, не на 90%, а на 50%. Однако мы не должны забывать, что даже это может привести к резкому уменьшению распространения пандемии", – дал Шахин прогноз на будущее.

Профессор убежден, что после успеха в разработке первой эффективной вакцины от коронавируса на нормализацию жизни в мире понадобится гораздо больше времени, чем до весны 2021 года, как заявляют некоторые ученые.

"Если все будет хорошо, то вакцину начнут поставлять в конце этого – в начале следующего года. Цель – более 300 миллионов доз по всему миру до апреля 2021-го, что может позволить нам только начать воздействовать на болезнь", – объяснил Шахин.

Он отметил, что следующее лето поможет снизить темпы заражения COVID-19, к осени или зиме 2021-22 годов специалисты надеются достичь высокого уровня вакцинации, и только тогда можно ожидать большего влияния вакцины на уменьшение количества заражений.

"Основным побочными эффектами вакцины были умеренная боль в месте инъекции в течение нескольких дней, невысокая температура в некоторых участников. Но мы не видели никаких других серьезных противопоказаний, которые могли бы привести к паузе или остановке исследований", – объяснил Шахин, добавив, что пока важно, чтобы все программы иммунизации населения завершились именно к осени следующего года.

Отметим, что вакцина от BioNTech является одной из 11 других, которые сейчас находятся на завершающей стадии тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в компаниях Pfizer и BioNTech рассказали о цене потенциальной вакцины от коронавируса.